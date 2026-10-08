Компания «Фалькон Тех» внедрила «СерчИнформ КИБ» для защиты интеллектуальной собственности

Разработчик систем видеоаналитики «Фалькон Тех» внедрил программу защиты от утечек информации «СерчИнформ КИБ». Решение о сотрудничестве приняли в начале 2026 г. Перед этим «Фалькон Тех» провел анализ рынка продуктов отечественной разработки, чтобы выбрать оптимальное для себя решение. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

С помощью «СерчИнформ КИБ» заказчик защищает исходный код и программное обеспечение, которое компания разрабатывает, а также персональные данные сотрудников, партнеров, коммерческую тайну, финансовую и договорную документацию.

«При выборе решения мы ориентировались на полноту контроля каналов передачи данных, наличие сертификата ФСТЭК и соответствие требованиям 152-ФЗ и 187-ФЗ. Также весомым доводом в пользу «СерчИнформ КИБ» стали положительные отзывы коллег, – сказал заместитель генерального директора по информационной безопасности «Фалькон Тех» Сергей Кузнецов. – На каждом этапе проекта – от установки до настройки политик – нас сопровождали специалисты «СерчИнформ». Они оперативно отвечали на вопросы, помогали с обучением сотрудников и настройкой системы под наши задачи».

В ходе эксплуатации системы заказчик оценил аналитические возможности программы. Для эффективной работы необходим не только сбор событий по всем каналам, но и инструменты для анализа. Разнообразные виды поиска по регулярным выражениям, фразам, словам и т.д. позволяют отделу ИБ оперативно выявлять потенциальные инциденты и реагировать на них. А подробные отчеты, доступные в Консоли аналитика (Analytic Console), помогают совершенствовать бизнес-процессы.

«Для ИТ-компании утечка исходного кода – это потеря не документа, а продукта. У таких организаций много технических специалистов с широкими правами доступа. И код легко может утечь по обычным каналам: в мессенджерах, на флешку, через личную почту. КИБ контролирует эти каналы и показывает кто, что и куда передал, – сказал заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ» Алексей Парфентьев. – Система поставляется с более чем 250 готовыми политиками безопасности, а под задачи заказчика их дорабатывают на этапе внедрения».

«Фалькон Тех» планирует расширять внедрение «СерчИнформ КИБ» по мере роста компании и увеличения числа ПК.