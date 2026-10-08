Компания «ЭлНетМед» расширила возможности сервиса онлайн-подписания медицинских документов

Компания «ЭлНетМед» представляет обновленную версию сервиса онлайн-подписания медицинских документов N3.Health СЭП. Решение стало удобнее для медицинских организаций и пациентов: теперь подписывать документы дистанционно можно непосредственно на сайте клиники или в ее мобильном приложении. Подписание информированных добровольных согласий (ИДС) стало более быстрым и комфортным. Об этом CNews сообщили представители «ЭлНетМед».

Благодаря новым возможностям сервиса клиники могут предложить пациенту выбрать наиболее удобный способ подписания документов – с помощью SMS, через мессенджер «Макс», в приложении МИЛА, непосредственно на сайте или в мобильном приложении. Подключение дополнительных каналов не требует длительных технических доработок на стороне медицинской организации. Кроме того, сервис позволяет подписать информированное добровольное согласие (ИДС) с авторизацией через «Госуслуги» (ЕСИА) всего за 15 секунд без дополнительного ввода логина и пароля и ожидания SMS. Это упрощает процесс взаимодействия между пациентом и клиникой, существенно сокращает время оформления в регистратуре.

Множественность каналов помогает клиникам учитывать разные цифровые привычки пациентов и формировать более удобный клиентский путь. Пациент может подписать документы тем способом, который ему комфортен, а медицинская организация выстроить цифровое взаимодействие без лишних барьеров.

«Цифровые сервисы должны обеспечивать удобство для пользователей как со стороны клиники, так и пациента. Расширение каналов подписания позволяет медицинским организациям сделать процесс оформления документов более быстрым и удобным, а также подобрать решение, соответствующее их техническим и экономическим возможностям. Внедрение таких сервисов не просто автоматизирует рутину, но меняет саму культуру взаимодействия в медицине, делая ее более прозрачной и ориентированной на человека. В конечном счете, выигрывают все: клиника оптимизирует операционные расходы и снижает нагрузку на персонал, а пациент получает современный сервис без лишней бюрократии и ожидания в очередях», – отметил Владислав Винокуров, руководитель направления электронной подписи ООО «ЭлНетМед», интеграционная платформа N3.Health.