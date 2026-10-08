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«Колди» подписала соглашение о тестировании ИИ-системы для анализа строительной документации

«Колди» приступил к пилотному тестированию «Нормачекера» — системы на базе искусственного интеллекта для автоматизированной проверки строительной документации. Технология предназначена для анализа проектных, рабочих, исполнительных и сметных разделов на соответствие действующим ГОСТ, СНиП и внутренним регламентам заказчика. Об этом CNews сообщили представители «Колди».

В отличие от простого поиска ключевых слов алгоритм «Нормачекера» проводит глубокий сопоставительный анализ данных между разными томами документации. Он выявляет скрытые нарушения и технические ошибки, предлагая варианты их исправления. Внедрение системы позволит специалистам сократить время на ручную вычитку чертежей, минимизировать риск человеческого фактора, ускорить прохождение государственной экспертизы и устранять потенциальные проблемы еще до выхода на строительную площадку.

Интеграция «Нормачекера» стала продолжением системной работы «Колди» по цифровизации инвестиционно-строительного цикла. Ранее, в июне 2026 г., компания заключила трехстороннее соглашение о внедрении интеллектуальных решений совместно с Фондом «Московский инновационный кластер» и компанией «Ми Тех». В рамках этого партнерства «Колди» уже внедрила системы мониторинга экологической безопасности. Технология успешно зарекомендовала себя на трех действующих объектах, где датчики в режиме реального времени отслеживают уровень шума и концентрацию строительной пыли. С октября 2026 г. планируется масштабирование системы еще на одной новой площадке.

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Параллельно с внедрением инструментов на объектах «Колди» развивает компетенции команды. Сотрудники проходят профильное обучение по применению нейросетей в девелопменте, а также используют ИИ-ассистентов для автоматизации подготовки отчетности и рутинных задач.

«Искусственный интеллект для нас — это не просто технологический эксперимент, а фундаментальный стандарт качества, — сказал директор по продукту «Колди» Алексей Погонин. — Мы создаем единую цифровую экосистему, где алгоритмы сопровождают проект на всех этапах жизненного цикла: «Нормачекер» берет на себя рутинную проверку документации, исключая риск человеческой ошибки еще до выхода на стройплощадку, а системы мониторинга обеспечивают прозрачность и безопасность физических процессов. Однако в центре нашей стратегии всегда остаются люди. Мы системно обучаем команду работе с нейросетями, чтобы технологии становились естественным продолжением их экспертизы. Именно такая синергия передовых алгоритмов и профессионализма команды позволяет нам обеспечивать высокую точность проектных решений и реализовывать объекты, которые задают новый стандарт качества для всей отрасли».

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