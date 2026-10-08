CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Холдинг «Кордиант» ускорил сборку шин за счет цифрового мониторинга сборочного цикла

Холдинг «Кордиант» разработал и внедрил программу, которая автоматически фиксирует начало и окончание каждого этапа сборки «сырых» шин. Собственная цифровая разработка компании, реализованная на калужском заводе Gislaved, ускоряет процесс сборки и оптимизирует загрузку оборудования. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Кордиант».

Специалисты калужского завода Gislaved разработали программу, которая автоматически фиксирует начало и окончание каждого этапа сборки «сырых» шин – от сборки каркаса до придания заготовке формы. Автоматизированный алгоритм собирает информацию о статусе каждого этапа сборки и в режиме реального времени выводит эти сведения на специальную информационную панель. Инженеры оперативно получают точную информацию о длительности каждого технологического этапа, сравнивая актуальное время производственного цикла с целевыми показателями.

Система интегрирована с программируемыми логическими контроллерами (PLC) станков — промышленными устройствами, которые управляют работой оборудования и фиксируют каждую операцию. Программа агрегирует большой массив данных со всех этих устройств, позволяя инженерам получить комплексное представление о текущем производственном процессе, а также исключая возможные неточности, связанные с человеческим фактором.

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес
От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес цифровизация

В результате повышается прозрачность процесса сборки для технологов, наладчиков и мастеров смен. Также программа позволяет выявлять резервы для ускорения сборки и оптимизации загрузки оборудования.

«Мы системно внедряем «умные» решения для управления производственным циклом на всех предприятиях. Один из наших приоритетов – повышение эффективности производства за счет собственных цифровых решений. Это позволяет оптимизировать процессы, наиболее эффективным образом распределять ресурсы и поддерживать стабильно высокое качество продукции», – сказал генеральный директор холдинга «Кордиант» Дмитрий Горбачев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры

Дмитрий Григоренко: Право любой страны территориально, а ИИ экстерриториален. Нужны общие правила

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

В России создано ПО для голосового управления группой БПЛА. Такую же систему строит Пентагон

CNews поставил новый рекорд посещаемости — 1,2 млн человек в сутки

Председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник выступит на «CNews Петербург»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще