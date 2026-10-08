Холдинг «Кордиант» ускорил сборку шин за счет цифрового мониторинга сборочного цикла

Холдинг «Кордиант» разработал и внедрил программу, которая автоматически фиксирует начало и окончание каждого этапа сборки «сырых» шин. Собственная цифровая разработка компании, реализованная на калужском заводе Gislaved, ускоряет процесс сборки и оптимизирует загрузку оборудования. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Кордиант».

Специалисты калужского завода Gislaved разработали программу, которая автоматически фиксирует начало и окончание каждого этапа сборки «сырых» шин – от сборки каркаса до придания заготовке формы. Автоматизированный алгоритм собирает информацию о статусе каждого этапа сборки и в режиме реального времени выводит эти сведения на специальную информационную панель. Инженеры оперативно получают точную информацию о длительности каждого технологического этапа, сравнивая актуальное время производственного цикла с целевыми показателями.

Система интегрирована с программируемыми логическими контроллерами (PLC) станков — промышленными устройствами, которые управляют работой оборудования и фиксируют каждую операцию. Программа агрегирует большой массив данных со всех этих устройств, позволяя инженерам получить комплексное представление о текущем производственном процессе, а также исключая возможные неточности, связанные с человеческим фактором.

В результате повышается прозрачность процесса сборки для технологов, наладчиков и мастеров смен. Также программа позволяет выявлять резервы для ускорения сборки и оптимизации загрузки оборудования.

«Мы системно внедряем «умные» решения для управления производственным циклом на всех предприятиях. Один из наших приоритетов – повышение эффективности производства за счет собственных цифровых решений. Это позволяет оптимизировать процессы, наиболее эффективным образом распределять ресурсы и поддерживать стабильно высокое качество продукции», – сказал генеральный директор холдинга «Кордиант» Дмитрий Горбачев.