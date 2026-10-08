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«ГигаЧат» поможет инвесторам понять, что происходит с их портфелем

Запущен сервис на базе флагманской модели «ГигаЧата» в приложении «СберИнвестиции». С его помощью пользователи поймут, как меняется стоимость портфеля в течение дня. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Персональный разбор в последней версии мобильного приложения «СберИнвестиции» доступен пользователям с тремя и более активами — акциями, облигациями или фондами.

«ГигаЧат» показывает, какие бумаги сильнее всего повлияли на результат, и связывает их рост или снижение с новостями и рыночными событиями. Это помогает понять, что происходит с инвестициями, без необходимости самостоятельно собирать и сопоставлять информацию из разных источников.

Для подготовки разбора помощник использует десятки проверенных новостных источников и аналитику SberCIB. Из общего потока информации он выделяет события, связанные с активами конкретного клиента. Так инвестор получает объяснение, которое учитывает состав его портфеля и помогает сосредоточиться на главном.

Короткая сводка появляется прямо на экране «Портфель». Одним нажатием пользователь может перейти к подробному разбору в диалоге с ассистентом: узнать больше о причинах движения бумаг и посмотреть источники. При переходе контекст сохраняется — человеку не нужно заново объяснять, что его интересует.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Наша задача — сделать «СберИнвестиции» удобным инструментом для управления капиталом и роста благосостояния. Важно, чтобы и начинающий, и опытный инвестор мог разобраться в происходящем и принимать решения с учетом своих целей. «ГигаЧат» помогает сделать еще один шаг в этом направлении: новичкам — лучше понять связь между событиями на рынке и собственными вложениями, опытным инвесторам — быстрее оценить изменения в портфеле. Это первые шаги нового сервиса: мы продолжим его развивать, опираясь в том числе на обратную связь пользователей».

Новая функция дополняет аналитические возможности «СберИнвестиций». Ранее в приложении появилось четыре разреза анализа портфеля: «Активы», «Движения», «Отрасли» и «Счета».

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