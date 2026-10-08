«Форум-групп» внедрила цифровую экосистему «Диспетчер 24»

Одна из крупнейших девелоперских компаний Екатеринбурга «Форум-групп» внедрила в свои дома цифровую экосистему «Диспетчер 24». Об этом CNews сообщили представители «Форум-групп».

«Мы хотели оцифровать внутренние процессы и соединить все точки пути клиента в одной системе. При выборе партнера было главным, чтобы нас слышали в вопросах доработок для улучшения клиентского опыта и оптимизации процессов. Так нашим партнером стал «Диспетчер 24», сейчас мы на этапе перехода на его сервисы», — сказала Екатерина Беляева, руководитель клиентского сервиса «Форум-групп».

Среди продуктов «Диспетчер 24», которыми будет пользоваться «Форум-групп», платформа для управления заявками, витрина застройщика, модуль приемки, брендированное мобильное приложение жителя, функции умного здания и модуль гарантийных заявок. Это позволяет делать переход жителя от одного этапа к другому бесшовным. Все потребности — от покупки квартиры до её приёмки и заявок в сервисную компанию — закрываются в одном приложении.

«Нам нравится, что решения «Диспетчер 24» связывают жителей и команду: есть понятные статусы обращений, удобное взаимодействие, наши сотрудники работают в одной CRM-системе, а не в разрозненных каналах. Сервисы выстраиваются вокруг сценариев жителей и внутренних процессов. А аналитика показывает узкие места, на которые стоит обратить внимание в первую очередь», — сказала Екатерина Беляева.

Работа с сервисами «Диспетчер 24» позволяет сделать передачу объектов комфортной для всех участников процесса, сократить сроки реакции и обработки обращений и повысить удовлетворённость жителей.

«Сегодня взаимодействие девелопера с клиентом не заканчивается после покупки квартиры. Дальше начинаются не менее важные этапы — передача квартиры, заселение, эксплуатация дома, обращения в сервисную компанию, получение дополнительных услуг. Вместе с «Форум-групп» мы выстраиваем единый цифровой контур, в котором все эти этапы связаны между собой. Для жителя это понятный и лёгкий путь в одном приложении, а для девелопера и сервисной компании — возможность сохранять качество клиентского опыта и управлять им на всём жизненном цикле объекта», — сказал Егор Марьяскин, генеральный директор «Диспетчер 24».