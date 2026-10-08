«Диасофт» представил российскую экосистему ИИ-разработки для крупных корпораций

Компания «Диасофт» представила новую ИИ-версию экосистемы для команд разработки – AI-Driven Digital Q. В ее основе – трехконтурная модель ИИ-разработки: Контур обнаружения (Discovery Loop), Контур замысла (Intent Loop) и Контур исполнения (Implementation Loop). Вместе они объединяют сбор требований, проектирование, генерацию и проверку кода, тестирование и выпуск продукта в единый производственный конвейер. В собственных проектах компании «Диасофт» конвейер уже сократил трудозатраты на треть, а соответствие кода требованиям превысило 99%. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

На показе выступили генеральный директор «Диасофт» Александр Глазков, директор по производству Юрий Дручинин, директор по инструментам и технологиям Дмитрий Старов и директор по работе с партнерами Александр Сахаров.

«Сегодня недостаточно просто дать разработчику ИИ-инструменты. Чтобы получить заметный эффект для бизнеса, нужно перестроить весь процесс создания программного обеспечения. AI-Driven Digital Q – это результат того, как мы сами перестраиваем разработку внутри «Диасофт». На собственных проектах мы уже видим практический результат этого подхода и теперь готовы масштабировать его вместе с нашими заказчиками и партнерами», – отметил Александр Глазков, генеральный директор «Диасофт».

В «Диасофт» сделали ставку не на языковые модели, а на производственную систему вокруг них. Написание кода занимает около трети рабочего времени инженера, поэтому агент в среде разработки дает прирост только порядка 10%. Пилоты, успешные в небольших командах, не всегда воспроизводятся при масштабировании, а код, сгенерированный без учета корпоративного контекста, может дублировать существующие сервисы и увеличивать скрытый технический долг.

«Ценность ИИ-разработки создает не модель, а обвязка вокруг нее: правила, проверки, инструменты. Модели обновляются каждые несколько месяцев, а этот слой остается активом компании. Поэтому конвейер не привязан ни к одной модели или агенту и разворачивается на инфраструктуре заказчика. Под каждую задачу подбирается своя модель – так мы держим под контролем и качество, и расход токенов», – сказал Дмитрий Старов, директор по инструментам и технологиям «Диасофт».

Распространенные на рынке подходы делят ИИ-разработку на два контура: постановку задачи (Intent Loop) и ее исполнение (Implementation Loop). «Диасофт» выделил в отдельный контур работу с требованиями заказчика (Discovery Loop): по опыту компании, именно на этом этапе теряется больше всего исходного смысла бизнес-задачи.

В контуре обнаружения агенты собирают требования из документов, протоколов встреч и интервью и формируют сценарии использования. В контуре замысла формируется продуктовый замысел, при необходимости проектируется архитектура, а задача раскладывается по сервисам и сразу получает тест-кейсы. В контуре исполнения для каждого сервиса параллельно работают свои экземпляры агентов: от спецификации изменения до генерации кода, проверки и выпуска. При этом человек остается в процессе в ключевых точках и утверждает замысел, проверяет архитектуру и принимает решение в контрольных точках процесса разработки.

«Главный актив теперь не код, а спецификация. Код можно перегенерировать за минуты, если спецификация точна. Поэтому мы вынесли работу с требованиями в отдельный контур и поставили автоматическую проверку на каждом переходе. Человек больше не пишет каждую строку. Человек отвечает за замысел и принимает результат», – отметил Юрий Дручинин, директор по производству «Диасофт».

Эффект компания подтвердила на реализованных проектах. Например, CRM-систему с нуля, включая три новых сервиса и бизнес-процесс, команда создала за три месяца. Продукт «Факультативное перестрахование» был готов за полтора месяца – примерно в 1,5 раза быстрее.

Технологической основой конвейера остается экосистема Digital Q: платформы Digital Q.Archer, Digital Q.Palette и Digital Q.BPM дают агентам детерминированный каркас, а Digital Q.Agents оркестрирует мультиагентные процессы. Агенты работают в изолированных контейнерах, а смена модели или агента не требует миграции данных. Для работы с локальными моделями компания развивает ИИ-хаб – программно-аппаратный комплекс с контролируемым доступом к локальным и внешним моделям.

«Каждая крупная компания сегодня решает одну задачу: как перестроить производство программного обеспечения под ИИ, не потеряв качество и контроль. Для этого нужны методология, платформа и опыт внедрения. Мы прошли этот путь на собственных продуктах и готовы делиться им с заказчиками и партнерами», – сказал Александр Сахаров, директор по работе с партнерами «Диасофт».

AI-Driven Digital Q предназначена для крупных компаний, которым необходимо масштабировать применение искусственного интеллекта в разработке, сохраняя управляемость, качество и контроль над процессом. «Диасофт» планирует развивать экосистему на основе опыта собственных проектов и совместных внедрений с заказчиками и технологическими партнерами.