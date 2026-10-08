Ассоциация «Аэронекст» обратилась в Прокуратуру из-за массовой блокировки планов полетов беспилотников

Российские эксплуатанты беспилотных авиационных систем (БАС) столкнулись с массовыми отказами в выдаче разрешений на использование воздушного пространства. Территориальные органы ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) начали отклонять планы полетов гражданских дронов, если их владельцы не оплатили регистрацию личного кабинета в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители «Аэронекст».

По оценкам участников рынка, возникший административный барьер создает дополнительную финансовую нагрузку на отрасль в десятки миллионов рублей в год. Это ведет к неизбежному увеличению стоимости услуг БАС и автоматическому росту расходов федерального бюджета при госзакупках. Члены Ассоциации уже фиксируют срывы текущих контрактных обязательств на мониторинг лесов, объектов ТЭК, внесение агрохимикатов.

5 октября 2026 г. Совет Ассоциации «Аэронекст» на экстренном заседании обсудил сложившуюся правовую коллизию и принял решение обратиться в Минтранс и Прокуратуру Российской Федерации для проверки законности действий регуляторов и восстановления нарушенных прав эксплуатантов БАС.

Представители отрасли указывают на беспрецедентный характер действий провайдера аэронавигационного обслуживания. Никогда прежде ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» не отказывала в приеме планов полетов по причине отсутствия, например, полиса обязательного страхования или обязательного с 1 марта 2026 г. бортового оборудования АЗН-В. При этом Госкорпорация начала блокировать полеты на основании неоплаты коммерческой услуги сторонней организации (АО «ГЛОНАСС»).

Глеб Бабинцев, генеральный директор Ассоциации «Аэронекст»: «Ситуация выглядит беспрецедентно: ведомство фактически останавливает работу целой высокотехнологичной отрасли, опираясь не на федеральный закон или постановление Правительства, а на публикацию в соцсетях. ГК по ОрВД никогда не блокировала небо за отсутствие страховки, но за неоплату коммерческого личного кабинета в сторонней системе заблокировала его моментально. Мы усматриваем здесь признаки принуждения к коммерческим услугам и навязывания монопольных решений, опирающихся якобы на поручение Президента России, поэтому Совет Ассоциации принял решение официально обратиться в Прокуратуру для правовой оценки этих действий».

Он отметил, что налицо подмена смыслов. На совещании Президент говорил о безопасности, и речь шла о создании системы идентификации для выявления угроз – для этой задачи оснащать нужно все воздушные суда, беспилотные и пилотируемые гражданской и государственной авиации. В перечень поручений вошла формулировка об идентификации только беспилотных воздушных средств, а на практике реализация превратилась в предложение коммерческого сервиса без права отказа. Этот сервис никак не решает главную задачу, поставленную главой государства – обеспечение безопасности воздушного пространства через заблаговременное выявление и отслеживание угроз террористических атак в реальном времени. Спутниковый трекинг этого просто не дает и технологически не подходит для решения таких задач.

Текущие действия Росавиации и ГК по ОрВД прямо противоречат решениям Штаба по вопросам развития БАС под председательством Министра промышленности и торговли России Антона Алиханова.

Проведенный юридический анализ нормативно-правовых актов указывает на то, что рекомендации Росавиации и действия ГК по ОрВД не соответствуют действующему законодательству. Постановление Правительства РФ № 1707 устанавливает лишь то, что сбор информации осуществляется с использованием системы «ЭРА-ГЛОНАСС», но не определяет конкретный способ передачи и участников этого процесса. Документ не обязывает эксплуатантов передавать данные напрямую в систему АО «ГЛОНАСС». Рынок фактически принуждают безальтернативно становиться клиентами платного коммерческого сервиса.

Согласно Федеральным правилам использования воздушного пространства, состав информации и правила подачи плана полета БВС строго ограничены. Внесение требований о сторонней верификации нарушает установленный Минтрансом перечень данных. Приказ Минтранса № 208 указывает, что для получения госуслуги по аэронавигационному обслуживанию достаточно представить стандартный план полета и не предусматривает оснований для отказа в приеме документов, а отказ в приеме планов полета по сети Интернет является неправомерным.

Алексей Юрецкий, генеральный директор «Геоскан», член Ассоциации «Аэронекст»: «"Геоскан", располагая одним из крупнейших парков БАС в России, соблюдает требования законодательства и стремится оперативно обеспечить техническое переоснащение эксплуатируемого флота трекерами "ЭРА-ГЛОНАСС" в соответствии с новыми нормативными требованиями несмотря на то, что ранее для задач идентификации повсеместно применялась система "Небосвод". Вместе с тем предлагаемые АО “ГЛОНАСС” средства идентификации имеют существенные технические и инфраструктурные ограничения: зависят от наличия сотовой связи, не адаптированы для легких БВС (до 3 кг) и не имеют защиты от спуфинга (подмены GNSS-сигналов), что создает уязвимости для системы идентификации. Мы разделяем позицию Ассоциации “Аэронекст” о необходимости более синхронизированного и прозрачного регулирования отрасли. На практике новые требования пока не повысили доступность воздушного пространства для добросовестных эксплуатантов, но привели к росту временных и финансовых затрат. При этом ранее внедренные механизмы идентификации, которые в том числе прошли оценку применимости совместно с ОрВД, оказались вне контура создаваемой системы. В частности, наблюдается критический разрыв в обмене данными: эксплуатанты фактически лишены возможности использовать систему “Небосвод”, поскольку “ЭРА-ГЛОНАСС” не принимает и не обрабатывает передаваемые оттуда сведения. Получается, вместо трамплина для роста мы ставим новый барьер для эксплуатантов».

В Ассоциации отмечают, что специфика работы беспилотников часто связана с регионами, где нет покрытия сотовой связи, и трекеры X-Keeper там физически бесполезны. Планируемая непосредственная передача данных через Wi-Fi или Bluetooth работает только на сверхмалой дистанции, что не позволяет выявить угрозу заблаговременно и принять меры.

Сергей Васильев, соучредитель компании «Летающие машины Тюринга», член Ассоциации «Аэронекст»: «С точки зрения посыла, наверное, правильно иметь возможность копить статистику полетов. С точки зрения реализации – поторопились. К примеру, там, где нет сотовой связи, – нет режима онлайн, и информация передаваться не будет. Мы сейчас летаем на Ямале, там 99% маршрутов не обеспечены сотовым покрытием. Кажется, что 15 тыс. руб. на один борт немного, но мы становимся заложниками задержек передачи данных, сбоев на серверах и автоматических отказов, а это будет бить по рынку. Непонятно, зачем? В реальном времени это ситуационной осведомленности не даст и задачам безопасности не поможет».

Помимо прямого экономического ущерба коммерческому сектору, новые требования ставят под угрозу срыва реализацию федерального проекта «Кадры для БАС» в составе профильного нацпроекта. Для школьников, студентов, участников авиамодельных секций и учащихся колледжей процедурная и финансовая нагрузка по платной идентификации каждой учебной авиамодели является абсолютно неподъемной.

Игорь Трифонов, вице-президент Федерации Авиамодельного Спорта России: «Новые требования Росавиации фактически ставят крест на подготовке молодых инженеров. По проекту "Кадры для БАС" школы и колледжи по всей стране закупают учебные дроны. Авиамодельные кружки, детские инженерные школы просто не имеют ни бюджетов, ни юридических механизмов, чтобы оплачивать коммерческие личные кабинеты для каждой детской авиамодели или квадрокоптера. Вместо привлечения молодежи в высокие технологии мы получаем искусственный и дорогостоящий барьер».