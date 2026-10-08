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95% сотрудников Театрального института им. Щукина пользуются КЭДО на базе Directum HR Pro

Вуз перешел на кадровый электронный документооборот. В цифру перевели 55 процессов. Сроки подписания документов сократились в два раза. Об этом CNews сообщили представители Directum.

К экосистеме цифровых решений для управления персоналом Directum HR Pro подключились 290 человек. Кадровые специалисты избавились от бумаги в ключевых процессах, в том числе при приеме на работу и оформлении отпусков. Движение документов оперативно отслеживают в электронном виде. Заявления и приказы приходят сотрудникам в личные кабинеты на мобильных устройствах.

Проект выполняла команда компании «Парусник-Белгород». Специалисты сохранили специфику бюджетного учреждения: дополнительные согласования, нестандартные маршруты и особые роли подписантов остались прежними. Настроили интеграцию Directum HR Pro с системой «Парус-Бюджет 8», чтобы исключить двойной ввод данных и синхронизировать кадровый учет с бухгалтерией.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Поводом для цифровизации стал приказ Минфина № 61н, обязавший бюджетные учреждения перейти на электронные бухгалтерские документы. Институт решил трансформировать рутинные процессы во всех отделах, включая кадровый.

В 2025 г. сотрудники института своими силами подключили к КЭДО новый филиал в Южно-Сахалинске. В будущем вуз переведет в электронный вид планирование отпусков, командировки, авансовые отчеты и закупки.

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