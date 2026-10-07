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В Ульяновской области усилили покрытие 4G на федеральной трассе М-5

Устойчивый 4G‑сигнал теперь доступен для тысяч автомобилистов и жителей близлежащих населенных пунктов на границе с Пензенской и Самарской областями. Новое телеком-оборудование на автодороге М‑5 «Урал» запустил «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Водителям и пассажирам стало удобнее строить маршруты в навигаторах, отслеживать дорожную обстановку и погодные условия, расплачиваться в придорожных кафе, слушать любимую музыку и аудиокниги онлайн. А в экстренной ситуации не возникнет трудностей в вызове оперативных служб или эвакуатора.

Оценить новый уровень связи могут и жители населенных пунктов, расположенных вдоль трассы. Оборудование оператора действует в поселке Нагорный Николаевского района и в селе Репьевка Новоспасского. Суммарно в них проживает около 1200 человек.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Инженеры задействовали в локациях средний диапазон частот, чтобы сигнал широко расходился по территории, уверенно проникал в помещения и вместе с тем сохранял среднюю скорость интернета 30 Мбит/с даже при плотной нагрузке на сеть. В зоне нового покрытия также заработала голосовая связь по технологии VoLTE, благодаря которой собеседника слышно в максимальном качестве, а интернет-соединение не прерывается во время звонка.

Проект по расширению LTE‑покрытия на М‑5 реализован в рамках специальной программы по развитию инфраструктуры связи на федеральных автодорогах. Благодаря текущему этапу работ оператор обеспечил полное покрытие трассы в регионе.

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