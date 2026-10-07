В «МегаФоне» назвали обязательные правила для корпоративного ИИ

Безопасность, правила работы с данными и общая инфраструктура корпоративного ИИ должны централизованно управляться на уровне всей компании, тогда как сотрудникам и подразделениям можно оставить свободу в создании локальных агентов и прикладных сценариев, считает директор департамента по искусственному интеллекту и большим данным «МегаФона» Виталий Щербаков. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Неизменным фундаментом для всей организации должны стать единые стандарты безопасности, правила работы с данными и документами, а также центр компетенций, аккумулирующий лучшие практики. Инфраструктурный слой, включающий базовые модели, вычислительные ресурсы и инструменты доступа к данным, также должен быть общим», — сказал Щербаков на сессии в рамках форума «Цифровые решения».

По его словам, все, что дорого и нецелесообразно воспроизводить много раз, «логично централизовать».