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«Центр Биометрических Технологий» и «Сравни» заключили соглашение о сотрудничестве

Финансовый маркетплейс «Сравни» и «Центр Биометрических Технологий» (ЦБТ) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали на форуме «Цифровые решения», который проходит в Москве с 6 по 10 октября 2026 г.

Вместе с ЦБТ «Сравни» развивает проект по биометрической идентификации пользователей при оформлении онлайн-займов. Стороны планируют расширять применение технологии для дистанционного оформления других финансовых продуктов, обмениваться экспертизой и совместно прорабатывать новые сценарии сервисов с использованием Единой биометрической системы.

«Биометрия становится важной частью цифровой трансформации финансового рынка. Благодаря интеграции с Единой биометрической системой организации могут быстрее запускать дистанционные сервисы и предлагать клиентам удобные способы подтверждения личности. Мы рассчитываем, что сотрудничество со "Сравни" поможет расширить практическое применение технологии для формирования новых сценариев получения финансовых услуг онлайн», –– отметил Владислав Святик, заместитель генерального директора «Центра Биометрических Технологий».

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«"Сравни" выступает посредником между пользователем и финансовыми организациями. С применением биометрии маркетплейс помогает партнерам, включая МФО, идентифицировать пользователя при дистанционном оформлении продукта. Вместе с ЦБТ планируем развивать это направление и расширять применение технологии для других сервисов», — сказал Магомед Гамзаев, директор по развитию финансовых продуктов финансового маркетплейса «Сравни».

«Сравни» готовится в ближайшее время запустить SaaS-решение для дистанционной идентификации пользователей при оформлении онлайн-займов. Оно интегрировано с Единой биометрической системой и позволяет финансовым организациям подключаться напрямую, без создания собственной инфраструктуры. По оценке «Сравни», использование решения может сэкономить каждой микрофинансовой организации около 90 млн руб.

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