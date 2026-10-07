«Ростелеком» внедрил интеллектуальную систему освещения на дороге Салехард — Горнокнязевск

«Ростелеком» завершил модернизацию системы освещения на участке автомобильной дороги от Салехарда до поворота на поселок Горнокнязевск. Вдоль трассы установлено 166 светодиодных светильников, объединенных в единую цифровую сеть. Проект призван повысить безопасность движения на одном из самых востребованных туристических маршрутов Ямала и рациональнее использовать энергоресурсы. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «Трасса между Салехардом и Горнокнязевском — одна из самых востребованных в регионе: по ней ездят на работу, в аэропорт и к родственникам. Наша задача была не просто "поставить фонари", а сделать дорогу по-настоящему умной. Система сама следит за состоянием каждого светильника и адаптирует их яркость под актуальный трафик. Это значит, что водители видят маршрут при любой погоде, а дорожные службы сразу получают сигнал, если что-то пошло не так. Для Ямала с его длинной полярной ночью такие технологичные решения — не роскошь, а необходимость».

Интеллектуальная система работает на базе аналитической платформы с отечественным программным обеспечением. Алгоритмы в режиме реального времени отслеживают техническое состояние каждого светильника. Данные передаются в окружную дирекцию дорожного хозяйства ЯНАО по защищенному радиоканалу. Это гарантирует оперативное реагирование служб на любые сбои и обеспечивает стабильную работу оборудования даже в условиях слабого покрытия сотовой связи. При минимальной интенсивности движения в темное время суток светильники автоматически снижают яркость.

По опыту «Ростелекома», внедрение светодиодов на путепроводах позволяет экономить не менее 30% электроэнергии по сравнению с обычными системами освещения. Благодаря более длительному сроку службы современных светильников, а это порядка 50 тыс. часов, менять их приходится гораздо реже. Модернизация помогает муниципалитетам снижать затраты на обслуживание и ремонт осветительной инфраструктуры.