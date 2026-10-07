«Ростелеком Контакт-центр» и Mango Office договорились о сотрудничестве

«Ростелеком Контакт-центр» и Mango Office (российский разработчик ПО и сервисов для бизнес-коммуникаций) заключили соглашение о сотрудничестве на форуме «Цифровые решения ― 2026». Документ подписали директор департамента по работе с коммерческими проектами «Ростелеком Контакт-центра» Вадим Паньшин и коммерческий директор Mango Office Алексей Рубцов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Партнерство объединяет опыт Mango Office в области корпоративных коммуникаций с инфраструктурой и операционной экспертизой «Ростелеком Контакт-центра». Сотрудничество позволит компаниям расширить спектр услуг и предложить корпоративным заказчикам комплексные решения на базе обеих компаний. Клиенты компаний смогут ознакомиться с предложениями партнера, получить первичную консультацию, а затем обсудить свои задачи непосредственно с профильным поставщиком. Кроме того, стороны планируют обмениваться информацией при подготовке предложений, оказывать консультационную поддержку и делиться опытом.

Алексей Рубцов, коммерческий директор Mango Office: «Для Mango Office это важное партнерство. “Ростелеком Контакт-центр” уже использует нашу цифровую платформу, хорошо знает ее возможности и теперь может уверенно рекомендовать ее своим клиентам. Со своей стороны мы высоко оцениваем экспертизу “Ростелеком Контакт-центра” в работе с обращениями. Поэтому видим здесь понятную бизнес-логику: объединить наши компетенции и предложить клиентам решения, которые уже зарекомендовали себя на практике. Мы сами используем собственные сервисы и ценим такой же подход партнера».

Александр Святец, генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра»: «Соглашение выгодно обеим компаниям: наши клиенты смогут оперативно решать смежные задачи через проверенного поставщика. Если клиенту Mango Office потребуются услуги профессионального контакт-центра, он сможет воспользоваться специализированной экспертизой наших сотрудников. В то же время клиенты “Ростелеком Контакт-центра” получат доступ к решениям Mango Office в области корпоративных коммуникаций».

Стороны намерены также обмениваться опытом, проводить консультации и прорабатывать совместные предложения, в том числе за счет создания рабочих групп и согласования планов совместных мероприятий.