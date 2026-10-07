Российские ученые разработали и внедрили новое ИИ-решение для врачей

Ученые из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова совместно со специалистами РТУ МИРЭА представили результаты разработки и пилотного внедрения сервиса на базе искусственного интеллекта для анализа кардиотокографии (КТГ). Об этом CNews сообщили представители МИРЭА.

Новое ИИ-решение автоматически распознает и классифицирует записи КТГ, помогая прогнозировать перинатальные исходы. Система работает как цифровой ассистент, предоставляя врачу «второе мнение» в ситуациях, когда время на принятие решений ограничено. Внедрение разработки позволит повысить точность диагностики, ускорить обработку исследований и оперативно подбирать оптимальную тактику ведения пациентов.

«Анализ кардиотокографии — это тот случай, когда от точности и скорости интерпретации графика [сердечной деятельности плода] напрямую зависит жизнь ребенка. Мы в НМИЦ им. В.И. Кулакова давно искали способ сделать эту диагностику максимально объективной и доступной для врачей по всей стране. Совместно с коллегами из РТУ МИРЭА нам удалось создать не просто алгоритм, а настоящего цифрового ассистента, который берет на себя рутинную обработку данных и подсказывает врачу верное направление [неотложных действий] в критический момент. Это яркий пример того, как союз фундаментальной медицины и передовых инженерных технологий дает реальный результат для здоровья матери и ребенка», — сказал директор центра, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сухих Геннадий Тихонович.

Анализ КТГ — главный способ вовремя заметить острую нехватку кислорода (гипоксию) у ребенка прямо во время родов. В такие моменты время ограничено: состояние плода может ухудшиться за считанные минуты, и врачу необходимо мгновенно принять решение — например, о проведении экстренного кесарева сечения.

В родильных залах используются аппараты кардиотокографии плода (КТГ), которые распечатывают данные на бумажной ленте или отображают графики сердечной деятельности плода на экранах мониторов. Диагностика по фотографии/скриншоту КТГ решает эту проблему: врачу достаточно сделать снимок на смартфон, чтобы искусственный интеллект за секунды проанализировал график и выдал прогноз перинатальных исходов.

Для передачи изображений сервис использует безопасную российскую суверенную платформу «Макс». Это позволяет оперативно внедрять современные ИИ-технологии в медицинскую практику и повышать доступность диагностики экспертного уровня.

Ученые РТУ МИРЭА совместно с коллегами из НМИЦ им. В.И. Кулакова разработали нейросетевые методы сегментации, выравнивания, нормализации и классификации фотоизображений КТГ. Одним из ключевых результатов стало создание сквозного алгоритма обработки данных на основе современных архитектур трансформеров, который позволяет компенсировать искажения на снимках бумажных лент/скриншотов и стандартизировать графики для анализа. На этапе оценки качества, предшествующем апробации в больницах, разработанное ИИ-решение продемонстрировало точность прогнозирования перинатальных исходов на уровне 86%.

«Для РТУ МИРЭА участие в этом проекте имеет особое значение. Нашим ученым удалось создать эффективный инструментарий для автоматизированной обработки и интерпретации сложных графических данных, получаемых в ходе диагностики. Разработанные алгоритмы позволяют быстро отсекать внешние шумы и предоставлять врачу точную, объективную информацию в те моменты, когда на счету каждая секунда. Этот проект стал результатом глубокого взаимодействия специалистов в области искусственного интеллекта и практикующих ученых-медиков. Именно такой междисциплинарный подход мы считаем главным условием для создания и успешного внедрения суверенных цифровых технологий в отечественное здравоохранение», — сказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.