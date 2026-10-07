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«Росатом» приступил к реализации программы развития технологии квантовых сенсоров

В 2026 г. стартовала работа над первыми шестью проектами по разработке квантовых сенсоров для применения в сферах, где нужна абсолютная точность и стабильность измерений – навигации воздушных и морских судов, геологоразведке, метрологии, телекоммуникациях и научных исследованиях. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Госкорпорация представила программу развития технологии квантовых сенсоров. Работа проводится в соответствии с положениями Федерального проекта «Прикладные исследования и перспективные разработки» Национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». «Росатом» отвечает за разработку и внедрение в период до 2030 г. в отраслях экономики экспериментальных образцов квантовых сенсоров.

Цель программы – повышение конкурентоспособности российской промышленности и социальной сферы за счет собственных разработок в области квантовой сенсорики. Планируется, что внедрение в течение трех-пяти лет отечественных квантовых сенсоров позволит обеспечить быстрый эффект для экономики.

В течение 2025 г. «Росатом» – совместно с научным сообществом, представителями научно-технических центров, производителями технологического оборудования и промышленниками – организовал научно-техническую экспертизу 70 представленных заявок на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и проектов в области квантовой сенсорики. По отобранным заявкам были проведены очные слушания на расширенном заседании Научно-технического совета госкорпорации «Росатом» под председательством научного руководителя НЦФМ академика РАН А.М. Сергеева. Заявки оценивались, в первую очередь, с точки зрения применимости разработок для практического использования. В декабре 2025 г. Научный совет РАН одобрил 15 заявок.

Практическая реализация программы стартовала в 2026 году с шести наиболее проработанных заявок. Пионерами стали проекты по созданию: квантового скалярного навигационного магнитометра; перебазируемого атомного гравиметра; сверхкомпактного цифрового лазерного гироскопа с квантовым уровнем шумов; малогабаритного инерциального измерительного модуля на ядерном магнитном гироскопе; квантовых сенсоров и термометров на основе сверхпроводящих туннельных наноструктур; сверхразрешающего спектрометра с квантово-ограниченным шумом.

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В числе задач, которые будут решаться с помощью квантовых сенсоров, – автономная помехоустойчивая навигация по магнитному полю Земли, геологоразведка и поиск полезных ископаемых, развитие космической отрасли и радиоастрономии, производство и настройка телекоммуникационного оборудования. Одно из важных применений – спутниковая навигация для поддержания и развития системы ГЛОНАСС.

«Квантовые сенсоры — это перспективная технология с большим потенциалом. «Росатом» намерен раскрыть его на максимум. Сейчас важно донести до рынка: эти устройства способны трансформировать целые отрасли – от промышленности до социальной сферы. Эффект от внедрения квантовых сенсоров уже виден в пилотных сценариях: это и многократный рост точности измерений там, где раньше погрешности ограничивали развитие, и возможность контролировать процессы в реальном времени с недостижимым ранее разрешением, и снижение издержек за счет раннего выявления отклонений. Пока что мир лишь нащупывает границы возможностей квантовых сенсоров — и именно мы можем задать темп», – сказала директор департамента по квантовым технология госкорпорации «Росатом» Марина Авилова.

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