Московский Политех запускает пилот конструкторского бюро, где работают команды ИИ-агентов

Московский политехнический университет запускает пилотный проект «Мультиагентное конструкторское бюро»: часть инженерных задач в нем будут выполнять команды ИИ-агентов, а инженеры выступать заказчиками, которые ставят задачи, вносят замечания, ориентируют агентов на уточнение расчетов. Об этом CNews сообщили представители Московского политехнического университета.

По оценке вуза, это позволит сократить цикл разработки от идеи до валидированного прототипа с 2–14 лет до полутора-четырех месяцев, рассказал проректор по научной работе университета Антон Наливайко.

«Мы хотим, чтобы опыт сильного инженера работал в каждом следующем проекте. Для этого его нужно превратить в понятный и проверяемый способ работы: как принять решение, каким инструментом его реализовать и как убедиться, что оно верно. Передавая этот метод ИИ-агентам, инженер получает возможность управлять целой командой ИИ-исполнителей. Его опыт сможет применить другая команда, а следующая разработка будет начинаться с уже отработанных решений и навыков», — сказал Наливайко.

Сроки сокращаются прежде всего за счет того, что конструкторские, расчетные и технологические задачи агенты решают одновременно, а не последовательно. Под каждую задачу формируется так называемый рой агентов. Одни разбирают техническое задание и подбирают инженерные методы, другие планируют работу и распределяют ее между специализированными ИИ-агентами. Все агенты работают с общими данными проекта, обмениваются промежуточными результатами и проверяют, согласуются ли их решения друг с другом и с исходными требованиями.

Например, деталь может выдерживать заданную нагрузку, но оказаться слишком сложной в изготовлении или неудобной для сборки. Агент-технолог выявляет это ограничение и возвращает решение на доработку. Изменение конструкции влечет повторный расчет и корректировку технологии, а иногда — поиск другого материала или способа производства. Таким образом, каждое решение оценивается одновременно с точки зрения прочности, технологичности и эксплуатации.

Сейчас рой обучают опытные инженеры вуза. Работа идет параллельно на нескольких проектах, связанных с транспортной мобильностью и разработкой комплектующих. В них агенты прорабатывают конструкцию, подбирают материалы, рассчитывают прочность, выбирают способы изготовления деталей и последовательность сборки. Они также готовят чертежи, проектируют формы и оснастку и определяют, как испытать готовый прототип.

Для обучения инженеры используют эталонные данные, передают агентам проверенные методы расчетов и подключают инструменты проектирования. Для каждого агента определяют границы самостоятельности и критерии качества. Прежде чем агенту поручат новую функцию, независимый специалист проверяет его на контрольной задаче. Если результат валидируется, навык закрепляется и может применяться в следующих проектах.

В ходе пилота оценят, соответствует ли разработанная деталь исходным требованиям и можно ли по подготовленной документации изготовить и собрать прототип. Кроме того, проверят, сможет ли другой инженер продолжить проект без потери контекста и применит ли обученный агент освоенный навык в новой разработке.

Вся работа ведется во внутренней защищенной инфраструктуре университета. Там вместе с моделями и документацией хранятся: исходные данные; обоснования принятых решений; результаты испытаний; рабочие версии агентов.

Благодаря этому другой инженер может восстановить ход разработки и продолжить ее, а новая команда — воспользоваться уже накопленными методами.

По итогам пилота, который продлится до конца этого года, мультиагентное КБ планируется внедрить во всех научно-технических подразделениях университета. Как ожидают в вузе, инженеры смогут передавать агентам все большую долю рутинных операций, одновременно вести несколько направлений и использовать опыт других команд. Команды, в свою очередь, смогут выполнять больше проектов и браться за более сложные задачи.