«МегаФон» расширил LTE в районе «Веер Парка»

Сотни жителей новостроек ЖК «Веер Парк» в Екатеринбурге получили доступ к качественной мобильной связи в квартирах, во дворах и парковой зоне, популярной для прогулок. Специалисты «МегаФона» запустили новое оборудование, которое обеспечивает передачу данных на скорости до 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый жилой комплекс расположен рядом с крупным торговым центром и лесопарком. Чтобы пользователи оставались на связи во время прогулок, работы из дома или шопинга, инженеры оператора учли особенности локации и провели настройку параметров сети.

Установленное оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах, что позволяет обеспечить устойчивый сигнал как внутри зданий, так и на открытых площадках. Помимо этого, учтена возрастающая нагрузка на сеть: в жилом комплексе будут сдаваться новые дома, а значит, количество пользователей в радиусе действия новой базовой станции будет увеличиваться.

Новое покрытие оценят и любители прогулок в лесопарке, расположенном неподалеку. Максимальная скорость передачи данных достигает 80 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы воспользоваться онлайн-навигацией, послушать любимую музыку на стриминговых сервисах или отправить необходимые файлы коллегам.

«Екатеринбург активно застраивается, и в соответствии с запросами наших абонентов модернизируется сеть в новых жилых комплексах и районах. Свердловчане, выбирающие современное жилье и заботящиеся о комфорте, могут воспользоваться самыми современными цифровыми сервисами и всегда оставаться на связи с близкими», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Артем Цыпленков.

Ранее специалисты оператора запустили новое телеком-оборудование в Академическом районе Екатеринбурга.