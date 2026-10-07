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«МегаФон»: личного ИИ-агента сотрудника нельзя распространять на всю компанию

Сотрудники могут самостоятельно создавать ИИ-агентов и навыки для локальных задач, однако перед распространением таких решений на всю компанию необходима централизованная проверка, заявил директор департамента по искусственному интеллекту и большим данным «МегаФона» Виталий Щербаков. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Сотрудник вправе самостоятельно разрабатывать и использовать агентов или навыки для решения локальных задач. Однако механизм распространения таких решений на всю компанию требует строгой централизованной валидации», — отметил Щербаков на форуме «Цифровые решения» в Москве.

Он добавил, что такой подход аналогичен практике внедрения бизнес-аналитики. По словам Щербакова, сотрудник может создавать показатели и отчеты для себя, однако перед их публикацией для всей компании методология расчета обязательно должна пройти аудит. Аналогичный механизм необходим и для корпоративных ИИ-решений, подчеркнул он.

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