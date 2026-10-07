MANGO OFFICE и «Ростелеком Контакт-центр» договорились о стратегическом сотрудничестве

Партнерство предусматривает совместные проекты в сфере цифровизации корпоративных коммуникаций для среднего и крупного бизнеса

7 октября на форуме «Цифровые решения» в Национальном центре «Россия» коммерческий директор MANGO OFFICE Алексей Рубцов и директор департамента по работе с коммерческими проектами «Ростелеком Контакт-центр» Вадим Паньшин подписали соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве.

Компании договорились совместно внедрять единую коммуникационную платформу среднему и крупному бизнесу. Партнерство также предусматривает консультационную поддержку и обмен опытом.

MANGO OFFICE будет отвечать за развитие UCaaS-платформы. «Ростелеком Контакт-центр» обеспечит интеграцию цифрового решения в ИТ-инфраструктуру клиентов.

На первом этапе стороны будут формировать комплексные предложения под задачи конкретных заказчиков.

Формат партнерства позволяет объединить технологический и операционный этапы работы с клиентами — от организации каналов коммуникации до их обслуживания.

Алексей Рубцов, коммерческий директор MANGO OFFICE:

«Для MANGO OFFICE это важное партнерство. «Ростелеком Контакт-центр» уже использует нашу платформу в своей работе и хорошо знает ее возможности на практике. Партнер высоко оценил цифровую платформу как пользователь и теперь готов рекомендовать ее своим клиентам.

Мы со своей стороны хорошо понимаем задачи «Ростелеком Контакт-центра» и его экспертизу в работе с обращениями. Поэтому видим здесь понятную бизнес-логику: объединить наши компетенции и дать клиентам доступ к решениям, которые уже показали свою ценность в реальной работе.

Мы сами используем собственные сервисы. Для нас особенно важно, когда партнер разделяет этот подход».

Александр Святец, генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра»:

«Соглашение выгодно обеим компаниям: наши клиенты смогут оперативно решать смежные задачи через проверенного поставщика.

Если клиенту MANGO OFFICE потребуются услуги профессионального контакт-центра, он сможет воспользоваться специализированной экспертизой наших сотрудников.

В то же время клиенты “Ростелеком Контакт-центра” получат доступ к решениям MANGO OFFICE в области корпоративных коммуникаций».

О MANGO OFFICE

MANGO OFFICE — ведущая российская UCaaS-платформа для бизнес-коммуникаций. Компания занимает первое место на рынке облачных контакт-центров в России по данным исследования "ТМТ Консалтинг". MANGO OFFICE объединяет корпоративную телефонию, контакт-центр, текстовые коммуникации, аналитику и другие инструменты для взаимодействия бизнеса с клиентами. Одно из ключевых направлений развития компании — диалоговый AI: технологии, которые помогают анализировать и автоматизировать коммуникации, понимать содержание клиентских диалогов и помогать сотрудникам в работе с ними. Сервисами MANGO OFFICE пользуются более 50 000 российских организаций, среди них – ВкусВилл, М.Видео-Эльдорадо, Роза Хутор, Доброфлот и другие.

О Ростелеком Контакт-центр

«Ростелеком Контакт-центр» (АО «МЦ НТТ») — один из крупнейших аутсорсинговых контакт-центров страны. В компании работает более 7 тыс. операторов, операторские площадки представлены в 19 городах России. Ежегодно контакт-центр обрабатывает свыше 100 млн обращений, а текущая нагрузка превышает 275 тыс. обращений в день. Компания работает как с коммерческими заказчиками, так и с государственными структурами и участвует в крупных федеральных проектах.