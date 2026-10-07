Искусственный интеллект в Appius-PLM 2026: умный поиск по данным предприятия

Российская система Appius-PLM развивает направление локального искусственного интеллекта: в ней реализован интеллектуальный поиск по данным предприятия, который позволяет находить информацию по содержанию документов, смыслу запроса и заданным пользователем условиям — без необходимости писать сложные поисковые запросы. Об этом CNews сообщили представители Appius.

В новой версии Appius-PLM искусственный интеллект используется как прикладной инструмент для работы с корпоративными данными. Пользователь может сформулировать запрос обычным языком, а система самостоятельно определит, какую информацию необходимо найти.

При этом ключевым принципом нового ИИ-контура стала безопасность корпоративных данных. Как правило, в системе хранится конструкторская и технологическая документация, нормативные документы, коммерческая информация, в том числе третьих лиц, поэтому вопрос утечки данных критичен. Весь ИИ-контур Appius-PLM разворачивается локально и не требует доступа в интернет. Модель и векторная база работают внутри инфраструктуры пользователя.

Практическая ценность разработанных ИИ-ассистентов поиска представлена в трех сценариях:

Умный текстовый поиск

Система автоматически индексирует все тексты, находящиеся в базе. Это не только файлы форматов PDF, TXT и др., но и содержательная часть самих элементов системы — например, данные в закладке «Свойства» или переходы, описывающие технологические операции. Нужная информация теперь находится по содержимому, а не только по совпадению названия файла или элемента. Поиск понимает словоформы и даже синонимы: по запросу «редуктор» система найдет документы и со словами «редукторы» и «привод». Система также эффективно справляется с поиском среди децимальных номеров, артикулов, различных закодированных обозначений и т.д. Документ будет найден, даже если номер указан не полностью или в нем перепутаны русские и английские буквы.

Смысловой (семантический) поиск

Благодаря ИИ стал возможен и поиск по смыслу документов. Например, по запросу «соединить два вала под углом» система выдаст документы о карданных шарнирных муфтах, даже если в них нет исходных слов из запроса или их прямых синонимов.

Пользователь формулирует запрос своими словами и получает от ИИ ответы, основанные только на данных системы. Поиск находит релевантные документы по теме без совпадений слов из заданного вопроса, а ИИ анализирует их и выдает краткий и подробный ответы со ссылками на источники. Если у ИИ возникают сомнения в точности документов или существенные дополнения, он отдельно фиксирует это в примечании.

Во всех вариантах поиска доступны точные настройки, которые раньше встречались только в профессиональных системах текстового поиска – например, можно исключить документы, в которых есть определенное слово (с учетом и без учета словоформ), отключить поиск по синонимам и по смыслу, вывести только документы, в которых содержится точная подстрока и т.д.

Интуитивный поиск элементов

Дополнительный инструмент для повседневной работы позволяет отобрать элементы по сложным критериям без написания специализированных запросов, требующих особых навыков. Теперь условие поиска достаточно сформулировать на простом языке, и система сама поймет, что нужно найти, и предоставит перечень элементов, соответствующий запросу поиска.

Следующим шагом развития и использования ИИ в Appius-PLM рассматривается возможность интеграции обучаемых ИИ-агентов, которые способны взять на себя рутинные операции, автономно выполнять многошаговые задачи и обрабатывать данные без постоянного участия человека. Это позволит освободить время специалистом для более продуктивной интеллектуальной работы.