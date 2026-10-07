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HFLabs представляет «Орбиту» — решение для сбора полного контекста по клиенту

HFLabs разработал новый продукт — систему «Орбита», которая собирает из разных источников полный контекст о клиенте и хранит его связи с другими людьми, компаниями и сделками. «Орбита» — основа для семантической платформы, над созданием которой работает HFLabs. Об этом CNews сообщили представители HFLabs.

Компании с миллионными базами клиентов аккумулируют основные сведения о них в золотых записях — выверенных карточках в MDM-системе. Но в золотой записи, как правило, нет информации, с кем человек связан, какими продуктами пользуется, обращался ли в компанию на прошлой неделе. Нехватка контекста может обернуться потерей клиента: например, человек пишет в чат жалобу на сервис, а через час ему звонят и предлагают купить новый продукт. ИИ-моделям также недостаточно информации из MDM: для полезного ответа нужны актуальный контекст и правила его интерпретации.

К стандартной записи в MDM «Орбита» добавляет сделки, транзакции, историю обращений в колл-центр, диалоги в чат-ботах и любые другие атрибуты, которые нужны бизнесу. Благодаря этому компания может посчитать суммарный LTV семьи или холдинга и не предлагать один продукт трижды для одной и той же семьи.

Для корпоративных продаж «Орбита» хранит сведения о представителях компаний и их полномочиях. Менеджер видит, кто в компании принимает решение, а кто может заблокировать сделку. Система позволяет агрегировать как внутренние данные компании, так и полученные извне, в том числе из справочников, которые поставляет и поддерживает HFLabs.

«Орбита» объединяет сведения о клиентах и их связях в граф, позволяя проследить отношения между людьми, компаниями и сделками. Этот контекст доступен прикладным системам и может использоваться LLM при подготовке ответов. Доступ к данным настраивается ролевой моделью: можно указать, какие системы и сотрудники видят ту или иную информацию.

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«Компании уже собрали много данных о клиентах, теперь их нужно использовать для понимания человека. «Орбита» делает клиентский контекст доступным и сотрудникам, и системам, чтобы любые взаимодействия учитывали историю, связи и текущую ситуацию. Это основа персонального отношения к человеку в масштабе миллионов клиентов», — сказал Никита Назаров, технический директор HFLabs.

По его словам, «Орбита» станет основой для семантической платформы, которую HFLabs строит прямо сейчас. Она будет описывать для корпоративных LLM, что означают данные компании, как связаны люди, компании, сделки и события и что с этими данными можно делать.

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