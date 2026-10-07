«Гарант» представил новую версию правового ИИ-ассистента – «Искра» 2.0

Компания «Гарант» выпустила сервис на основе искусственного интеллекта еще в начале 2025 г. Сервис «Искра» помогает тысячам специалистов решать профессиональные и рядовые правовые задачи, существенно упрощает работу и экономит время. Теперь он стал более совершенным. В «Искру» 2.0 добавлены инструменты и функции, позволяющие повысить производительность, качество и точность ответов. Об этом CNews сообщили представители компании «Гарант».

Реализована возможность загрузки документов в форматах DOC, DOCX, PDF, TXT, ODT, RTF. Также расширен объем запроса. Появилась возможность вводить текст или загружать файл объемом до 50 тыс. символов (знаков с пробелами). В случае если введен неоднозначный запрос, например «Как организовать закупку мониторов», ИИ-ассистент задаст уточняющий вопрос об используемом режиме закупок (44-ФЗ или 223-ФЗ), чтобы ответить максимально точно.

В версии «Искра» 2.0 доступен профиль «Развернутый анализ». Им можно воспользоваться, если необходимо погрузиться в детали сложной ситуации, тщательно изучить ее правовое обоснование или разобрать все нюансы загруженного документа.

Особого внимания заслуживает новый специальный функционал для анализа договоров. Нажав кнопку «Проверка договоров», можно загрузить документ в формате TXT, PDF или DOCX и провести его анализ. В загруженном договоре сервис выявляет риски, расставляет им приоритеты и дает рекомендации по их устранению. Более того, он может самостоятельно сгенерировать новую редакцию пункта, исходя из выявленных угроз и с учетом нужных условий и обстоятельств пользователя. При этом, все персональные данные для ИИ будут скрыты.

Еще одна возможность «Искры» 2.0 – встроенный чат с ИИ-ассистентом. В процессе анализа и редактирования документа можно одновременно задать уточняющие вопросы. Например, спросить, как рассчитать числовые параметры, как сформулировать новый пункт договора, как прописать дополнительные условия, или уточнить другие детали. Сервис проконсультирует по анализируемому договору и даст необходимые пояснения. Полученный в итоге договор, а также протокол разногласий можно сохранить в формате DOCX.