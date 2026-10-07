АО «ИНКОМА» автоматизировало процессы «Железных дорог Новороссии»: ожидаемый эффект — 22 млн руб. в 2027 году

АО «ИНКОМА» завершило проект автоматизации для «Железных дорог Новороссии» (ЖДН). Ожидаемый экономический эффект в 2027 г. составит порядка 22 млн руб. Об этом CNews сообщили представители АО «ИНКОМА».

На старте проекта уровень автоматизации на предприятии был практически нулевым: учет велся в Excel, иностранные системы («Фобос», «ЛокБриГ») утратили поддержку. Перед «ИНКОМА» стояла задача с нуля создать ИТ‑инфраструктуру, перенести 30‑летнюю историю данных и автоматизировать отраслевую логику.

Ключевые решения: «1С:ЗУП» — для расчета зарплаты и кадрового учета, «1С:ERP Управление предприятием» — для бухгалтерии, отчетности и дальнейшего масштабирования. Инфраструктура построена на отечественных продуктах: развернута виртуализация «Альт», внедрены СЗИ на базе оборудования «ИнфоТеКС», созданы два контура безопасности. Работы выполнены по ГОСТ 34.

Основные сложности — отраслевая специфика и миграция данных. Например, расчет зарплаты машинистов учитывает десятки видов начислений и исключений, а бухгалтерский учет требует корректного распределения расходов по видам деятельности (в т. ч. по приказу Минтранса № 373). Для переноса данных из «Фобос» разработали шину данных и загрузчики, параллельно очищая справочники от дублей.

Сейчас в ERP реализованы бухгалтерский, налоговый и раздельный учет, формируется отраслевая отчетность. Готовится ТЗ на производственный блок.

«Собрать все отраслевые правила в единую непротиворечивую модель и реализовать ее в системе — нетривиальная задача», — отметил Сергей Кузьмин, директор департамента автоматизации бизнеса АО «ИНКОМА».