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22% компаний превращают регуляторное требование в конкурентное преимущество — опрос «Фланта» и «Диасофт» о цифровом рубле

Совместное исследование «Фланта» и «Диасофт» показало: 22% российских компаний, которым предстоит подключение к цифровому рублю, уже сегодня рассматривают его как конкурентное преимущество. В исследовании приняли участие 100 руководителей департаментов, директоров компаний и ИТ-специалистов — представителей банков, ритейла, финансовых организаций (страхование, инвестиции, платежные сервисы) и компаний из других отраслей. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

С 1 сентября 2026 г. в России стартовал обязательный этап работы с цифровым рублем: банки, признанные Банком России значимыми на рынке платежных услуг, обязаны предоставить своим клиентам возможность открывать счета цифрового рубля. С этой даты компаниям с выручкой более 120 млн руб. за 2025 г., имеющим договор о приеме электронных средств платежа в одном из системно значимых банков, предстоит обеспечить прием оплаты в цифровых рублях. Исследование «Фланта» и «Диасофт» зафиксировало отношение участников рынка к этому переходу — от восприятия самой идеи до готовности инфраструктуры и выбора технологической платформы.

Каждый пятый участник опроса (22%) уже видит в цифровом рубле не регуляторную обязанность, а конкурентное преимущество. 10% респондентов рассматривают проект как способ усилить контроль над операциями, а 5% — как возможность повысить прозрачность расчетов. Отдельно 5% рассчитывают на новые сценарии платежей: смарт-контракты и программируемые платежи. Еще 9% связывают переход с самой готовностью к обязательному подключению, а 3% ожидают снижения комиссий и стоимости транзакций.

В сумме то или иное практическое преимущество для себя уже видят 54% опрошенных — больше, чем доля тех, кто пока видит в цифровом рубле только требование регулятора (24%).

Исследование показало, что наибольшие сложности при подготовке создает нехватка готовых решений и компетенций на рынке. На практике проект цифрового рубля — это не установка одного продукта. 32% участников назвали главным затруднением ограниченный выбор готовых импортозамещенных продуктов, 28% — незрелость нормативной базы, а еще 12% — дефицит специалистов по эксплуатации контейнерных платформ. Стоимость проекта и сроки значимым барьером назвали лишь по 8 %: отдельные вложения в инфраструктуру требуются прежде всего банкам и финансовым организациям, а остальным компаниям поддержка цифрового рубля приходит в составе уже существующих систем. 12% опрошенных не видят существенных сложностей вообще.

Таким образом, запрос рынка смещается: организации фокусируются на поиске конкретного сертифицированного продукта и специалистов для его бесшовной эксплуатации, отодвигая вопросы обоснования затрат на второй план.

Почти половина организаций — 46% — еще не определилась с решением для управления контейнерами для контура цифрового рубля. Это показывает, что значительная часть рынка все еще находится на этапе архитектурного выбора. Такой запас времени эксперты расценивают как позитивный сигнал: у ИТ-руководителей остается возможность для взвешенного архитектурного выбора без вынужденной спешки.

Среди тех, кто уже остановился на конкретном варианте, лидируют сертифицированные российские платформы — 26%. 12% развертывают контур без контейнеров, на классической инфраструктуре, 10% используют открытые решения без вендора, а 6% — российские без сертификации по требованиям регуляторов. При этом для организаций следующих волн подключения запас времени в один год уже нельзя считать избыточным: выбор платформы — только один из этапов проекта, который также включает интеграцию с банковскими системами, выполнение требований информационной безопасности, тестирование и подготовку промышленной эксплуатации. Поэтому календарный год до обязательной даты вовсе не означает «много времени».

На вопрос о том, как компании реализуют ИТ-инфраструктуру для работы с цифровым рублем, ответы распределились так: 38% развертывают готовое решение вендора локально на собственных серверах (on-premise), 32% выбирают облачное решение вендора, а 30% идут по пути собственной разработки, что в условиях сжатых сроков несет высокие операционные риски.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Сегодня одна из основных проблем на рынке — нехватка готовых продуктов и специалистов. Собственная разработка выглядит привлекательно только на старте, а дальше оборачивается расходами на поддержку и адаптацию под новые нормы. С каждой волной подключаются компании меньшего размера, а требования к контуру остаются прежними, поэтому оценивать решения стоит по полной стоимости владения, которую команде предстоит нести годами. Сертифицированная платформа с поддержкой вендора закрывает оба дефицита сразу — и продукта, и людей», — сказал Карапет Манасян, директор продуктового направления Deckhouse компании «Флант».

«Для цифрового рубля контейнеризация и микросервисная архитектура — это не просто технологический выбор. Для бизнеса их ключевое преимущество — возможность управлять изменениями быстро и предсказуемо. Наш опыт показывает, что в проектах цифрового рубля месяцы чаще всего теряются не на разработке программного обеспечения, а на стыках: инфраструктура, информационная безопасность, ДБО, АБС и смежные системы оказываются готовы в разное время. Поэтому ускорение проекта — это не давление на команду, а сокращение ожиданий и переделок. Микросервисная архитектура в сочетании с контейнерной платформой позволяет локализовать изменения, независимо обновлять отдельные компоненты и сохранять стабильность промышленного контура даже при высоком темпе изменений требований», — сказал Сергей Добриднюк, заместитель директора департамента «Операционная деятельность» компании «Диасофт».

Больше половины представителей банковского и финансового сектора (53%) уже дорабатывают ИТ-системы, тестируют продукты или работают с цифровым рублем в промышленной среде. Финансовые организации заметно опережают другие отрасли: среди остальных участников 61% еще не приступили к подготовке.

Отдельный блок опроса был посвящен информационной поддержке перехода на цифровой рубль. 92% респондентов считают, что им не хватает информации по внедрению цифрового рубля: 63% называют ее фрагментарной или противоречивой, еще 29% отмечают, что отдельные направления требуют дополнительных разъяснений. При этом основным источником знаний участники называют отраслевые мероприятия 25%, а вендорский контент используют только 17%.

Такая ситуация формирует устойчивый и высокий спрос на качественный экспертный контент: компании ждут проверенных методологий и прикладных примеров успешного внедрения, выходящих за рамки общих теоретических обзоров.

Первые недели внедрения показывают, что переход проходит в контролируемом режиме. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что за первые 10 дней после запуска было открыто свыше 87 тыс. счетов цифрового рубля и проведено более 50 тыс. операций без системных сбоев или массовых жалоб. А за три недели было открыто почти 200 тыс. счетов цифрового рубля. Этот динамичный старт дает компаниям второй и третьей волн понятный ориентир: преимущество на рынке получат те, кто начнет готовить ИТ-инфраструктуру заранее, опираясь на проверенные экспертные решения.

Справка

1 сентября 2026 г. вступил в силу закон № 248-ФЗ — стартовало массовое внедрение цифрового рубля как третьей формы национальной валюты. Первая волна обязывает продавцов с выручкой свыше 120 млн руб. принимать цифровой рубль не позднее 1 сентября 2026 г. (при условии договора с банком, значимым на рынке платежных услуг, на 1 января 2026 г.); вторая волна (не позднее сентября 2027 г.) — выручка свыше 30 млн руб.; третья волна (не позднее сентября 2028 г.) — от 20 млн руб. Освобождены компании с выручкой менее 20 млн руб., точки с выручкой менее 5 млн руб. и точки без интернета.

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