УК Stone Office запустила цифровую платформу «Призма» (Prysm) еще в двух бизнес-центрах

Цифровая платформа для управления коммерческой недвижимостью «Призма» (Prysm) от Manufaqtury начала работу в бизнес-центрах Stone Ленинский и Tower D, находящихся в едином контуре стандартов эксплуатации УК Stone Office. Объекты были введены в эксплуатацию летом 2026 г. и сейчас находятся на этапе передачи помещений. Запуск платформы стал частью долгосрочного сотрудничества компаний: до 2030 г. платформа будет внедрена в 13 бизнес-центрах класса А от девелопера Stone общей площадью около 850 тыс. кв. м. Об этом CNews сообщили представители Manufaqtury.

Внедрение на раннем этапе эксплуатации позволяет интегрировать цифровые сервисы в формирующуюся инфраструктуру объектов и выстроить единый сценарий взаимодействия с пользователями офисной среды, а также гостями компаний-резидентов.

В бизнес-центрах уже работает обновленная система управления пропусками, интегрированная с системой контроля и управления доступом SIGUR, благодаря чему гостевые пропуска можно оформлять в цифровом формате, а данные автоматически передаются на турникеты. При временном отключении сервера или потери связи проход сотрудников сохраняется за счет локальной базы данных на устройствах.

Следующим этапом развития «Призмы» станет запуск QR-пропусков для доступа на территорию бизнес-центров, включая паркинг, а также внедрение постоянных цифровых пропусков резидентов на базе беспроводной технологии BLE (Bluetooth Low Energy).

«Для нас важно, чтобы наши клиенты с первого дня получали не только качественное пространство, но и понятную, предсказуемую среду для работы, а также единый высокий стандарт сервиса. Ежедневно мы отвечаем за то, насколько быстро решаются вопросы резидентов и насколько удобно им пользоваться инфраструктурой. Цифровые решения позволяют выстроить этот опыт системно: автоматизировать процессы, сократить количество рутинных действий и сделать взаимодействие с УК максимально комфортным. По мере роста портфеля готовых объектов мы последовательно развиваем эту систему вместе с Manufaqtury», — сказала Ирина Севалкина, генеральный директор УК Stone Office.

В рамках сотрудничества на объектах Stone действует обновленный модуль «Маркетплейс», которым могут пользоваться резиденты и гости бизнес-центра внутри объекта. С его помощью пользователи могут решать повседневные задачи — например, заказать уборку или ремонт, а также воспользоваться предложениями кафе, фитнес-центров, химчисток и других операторов.

В сентябре 2026 г. модуль «Маркетплейс» получил новый интерфейс и дополнительные возможности для партнеров. Компании могут самостоятельно создавать карточки с описанием и фотографиями, формировать каталог услуг, распределять по категориям и управлять их видимостью.

«“Маркетплейс” решает сразу несколько задач: резидент видит в одном месте все доступные услуги, о которых раньше мог не знать, а управляющая компания получает возможность дополнительно зарабатывать на собственных сервисах. Для операторов, работающих в бизнес-центре, модуль становится дополнительным каналом продвижения предложений», — сказал Андрей Кулагин, сооснователь и управляющий директор Manufaqtury.

Помимо пользовательских сервисов, в сентябре 2026 г. «Призма» представила модуль «Аренда», который объединяет данные по договорам, индексациям и вакантности и помогает контролировать доходность объекта. Также в платформе появился цифровой двойник здания, который связывает 3D-визуализацию бизнес-центра с поэтажными планами и актуальными данными по помещениям, арендаторам и договорам.

Ранее «Призма» была внедрена на объектах Stone Савеловская и во второй очереди офисного квартала Stone Towers — Tower B и Tower C, а также в бизнес-центрах «Белая Площадь» и «Поклонка».