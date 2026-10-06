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Связь и искусство: «МегаФон» провел сеть в центр культурного притяжения Забайкалья

Мобильный интернет и голосовая связь впервые стали доступны на территории уникального ленд-парка «Тужи». «МегаФон» построил в Укурике базовую станцию, первым из операторов обеспечив стабильным LTE–покрытием само поселение и природный центр искусств. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ленд-парк «Тужи» — это культурно-туристический проект Заслуженного художника России Даши Намдакова в Забайкалье. Концепция локации основана на сохранении ценностей предков и слиянии таежной степи, современного искусства, традиций кочевой культуры, а источником вдохновения послужили легенды и предания местных народов. В создании парка принимали участие жители Укурика и соседних сел, а большая творческая команда художника с нуля создавала инфраструктуру и арт-объекты.

Сегодня «Тужи» — одна из точек притяжения туристов, экспозиция постоянно пополняется новыми работами и развивается вместе с самой территорией.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Установка базовой станции в Укурике — важный этап развития сети в Хилокском районе. Мы обеспечили связью локацию, которая становится все более востребованной у жителей и гостей края. Для нас важно, чтобы современные цифровые сервисы были доступны и в таких удаленных и уникальных местах. Теперь посетители "Тужей" могут пользоваться мобильным интернетом, звонить близким и делиться своими впечатлениями в соцсетях. Сейчас оборудование обеспечивает скорости передачи данных до 90 Мбит/с», — отметила Мария Крылова, директор «МегаФона» в Забайкальском крае.

Инженерные работы прошли также в других населенных пунктах Хилокского района. В поселке Могзоне запустили дополнительное телеком-оборудование, благодаря которому удалось увеличить интернет-скорости и снизить нагрузку на существующую сеть. Кроме того, в Хилоке и Линеве Озере увеличили мощность станций, что позволило улучшить параметры сети и качество услуг для абонентов.

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