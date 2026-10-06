РТК-ЦОД представил корпоративного ИИ-ассистента для безопасной работы с документами и базами знаний

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, представил на форуме «Цифровые решения» корпоративного ИИ-ассистента для организаций с повышенными требованиями к защите данных. Решение разработано в сотрудничестве с блоком информационных технологий «Ростелекома». Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД.

ИИ-ассистент помогает сотрудникам мгновенно находить и анализировать информацию во внутренних документах и базах знаний. Продукт подходит для крупного бизнеса и способен оперировать тысячами файлов разных форматов, при этом данные никогда не покидают периметр организации.

В основе работы ИИ-ассистента лежит технология RAG (Retrieval-Augmented Generation): получив запрос на естественном языке, система находит релевантные фрагменты в подключенной базе знаний и формирует ответ, опираясь только на предоставленный контекст. Такой подход обеспечивает точные и верифицируемые результаты. При этом вся обработка выполняется внутри инфраструктуры заказчика, без обращения к внешним API или облачным платформам. Это делает решение безопасным для работы с чувствительной информацией, персональными данными и документами ограниченного доступа.

Интеллектуальный помощник не только находит информацию, но и анализирует данные. По запросу он формирует сводные обзоры документов, сравнивает версии, проверяет материалы на соответствие чек-листу или стандарту, классифицирует и группирует данные, извлекает сведения в табличной форме и готовит краткое содержание. Отдельно реализована работа с табличными файлами: ассистент понимает структуру реестров, прайс-листов и расчетов и может выдать выборку строк по заданному условию.

Для специалистов по эксплуатации и мониторингу предусмотрена возможность скопировать в чат ассистента запись из системного журнала, набор метрик, текст алерта или вывод диагностической команды. Интеллектуальный помощник объяснит значение события, оценит его вероятную причину и предложит рекомендации по реагированию, опираясь на регламенты эксплуатации и историю разборов инцидентов. Диалог поддерживается с учетом контекста: уточняющие вопросы обрабатываются в рамках текущей сессии, и повторять уже сказанное не требуется.

Вопросы безопасности и контроля проработаны на всех уровнях. Архитектура поддерживает мультитенантность - несколько подразделений или клиентов могут работать на одной инсталляции с полным разделением данных и конфигураций. Гранулярная система прав доступа (RBAC) позволяет разграничить возможности вплоть до отдельных операций, а для баз знаний предусмотрены настройки уровней доступа. Каждое изменение конфигурации фиксируется в истории, а действия пользователей логируются. Встроенная очередь с ограничением одновременных запросов защищает инфраструктуру от перегрузок, а маршрутизация простых обращений на быстрые модели помогает оптимизировать затраты.

«Ключевым барьером для широкого внедрения генеративного ИИ в коммерческом и государственном секторах остается вопрос доверия к технологии. Мы видим спрос на изолированные решения, которые гарантируют сохранность критичных данных, и для нас как для цифрового партнера государства и бизнеса важно предлагать варианты безопасного применения новых технологий. Представленный ассистент — это “частный ИИ”, который учится на корпоративных знаниях, оставаясь внутри защищенного периметра. Благодаря такому подходу мы открываем доступ к генеративному искусственному интеллекту для широкого круга организаций — от финансовых институтов до промышленных предприятий и государственных структур, которые ранее не могли применять подобные инструменты из-за строгих требований к защите информации», — сказал Роман Хазеев, директор по развитию цифровых технологий и искусственного интеллекта «Ростелекома».

«РТК-ЦОД как ИТ-сервис-провайдер полного цикла обладает полным арсеналом сервисов для цифровизации бизнеса. Сегодня без технологий искусственного интеллекта невозможно представить эффективную работу, а по аналитическим данным, ROI от внедрения ИИ достигает 250%. Наш корпоративный ассистент эффективен для самых разных функций: юристы мгновенно находят нужные пункты в договорах, инженеры и техспециалисты получают точные ответы по спецификациям и алертам, а финансисты — оперативные выборки из бюджетов. При этом безопасность остается нашим приоритетом: вся обработка данных ведется в защищенном контуре заказчика, а гранулярная система прав доступа и полное логирование обеспечивают надежный контроль. Участие блока информационных технологий «Ростелекома» в проработке технологического контура позволило нам вывести продукт на качественно новый уровень надежности и производительности. Платформа уже готова к развертыванию на инфраструктуре клиента и сопровождается технической поддержкой с нашей стороны», – сказал Алексей Забродин, технический директор РТК-ЦОД.