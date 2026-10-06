«Павловская гимназия» перешла на российский редактор ContentReader PDF

АНО «Павловская гимназия», один из частных образовательных комплексов России, перевела работу с PDF-документами на редактор ContentReader PDF. Иностранное решение, которым организация пользовалась ранее, заменено отечественным продуктом. Смена инструмента стала частью перехода гимназии на российское программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

С документами в гимназии работают сразу несколько подразделений: специалисты бухгалтерии получают от поставщиков счета, УПД и товарные накладные, сотрудники библиотеки готовят методические, учебные и информационные материалы. Большая их часть поступает в формате PDF, но для дальнейшей работы данные нужно переносить в текстовый или табличный редактор.

Ранее эту задачу сотрудники решали с помощью иностранного PDF-редактора. Следуя стратегии перехода на отечественный софт, гимназия выбрала ему замену — ContentReader PDF от компании Content AI, российского разработчика ИИ-решений для автоматизации бизнес-процессов и обработки документов. Ключевым требованием к новому продукту стала точная конвертация документов из PDF в DOCX и XLSX без потери качества.

ContentReader PDF — многофункциональный редактор, который содержит более 100 инструментов для работы с PDF. С его помощью можно добавлять и удалять текст, изображения и страницы, оставлять комментарии, устанавливать пароли, применять средства защиты информации и конвертировать файлы в другие форматы.

Для сотрудников гимназии важной оказалась возможность быстрого конвертирования документов через контекстное меню: ContentReader PDF переводит файл в другой формат за несколько кликов.

Переход на новый продукт не сказался на рабочем процессе учреждения и не потребовал специального обучения персонала. Сотрудники быстро освоили редактор и активно используют его при решении ежедневных задач.

«PDF-редактор — один из важных цифровых инструментов для сотрудников гимназии. С его помощью многие рабочие задачи решаются проще и быстрее. Переход на ContentReader PDF не вызвал трудностей, и уже в первый день мы продолжили работать в привычном режиме», — отметил представитель АНО «Павловская гимназия».

«При переходе с решения, к которому привыкли сотрудники и которое закрывало их задачи, важно, чтобы новый продукт не уступал ему по качеству. ContentReader PDF содержит широкий набор инструментов для работы с документами и успешно справляется с задачами специалистов самого разного профиля, включая бухгалтеров, преподавателей и других сотрудников сферы образования», — сказала Алена Ивличева, владелец продукта ContentReader PDF в Content AI.

ContentReader PDF поддерживает работу на ОС Windows и российских ОС на базе Linux, включая Astra Linux, «Ред ОС» и «Альт». Редактор включен в реестр отечественного ПО Минцифры России и имеет официальную маркировку ИИ-продукта. ContentReader PDF обеспечивает полное импортозамещение решений ABBYY FineReader PDF и Adobe Acrobat.