Каждый пятый россиянин откровенничает с ИИ охотнее, чем с людьми

По данным исследования Ozon, более половины россиян хоть иногда делятся личной информацией с искусственным интеллектом, при этом каждый пятый и вовсе доверяет ему свои мысли охотнее, чем человеку. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Каждый пятый россиянин (20%) признался, что ему проще рассказать что-то личное ИИ, чем реальному человеку. Еще 31% делятся с ИИ иногда, но только незначительными личными деталями, говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,5 тыс. россиян от 18 до 55 лет.

При этом откровенничать с нейросетями чаще других склонны молодые люди – так ответили 24% опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет и 26% респондентов от 26 до 35 лет.

Как отметили в компании, это находит отражение в сценариях использования ИИ: четверть россиян используют его, чтобы выговориться и разобраться в своих мыслях или ситуации. При этом среди зумеров таких вдвое больше, чем среди старшего поколения – 36% против 14% в группе от 46 лет.

Еще 29% обращаются к нейросети за личным советом – в отношениях, семье или при принятии жизненных решений. Здесь тоже заметено возрастное смещение: среди молодежи 18-25 лет так отвечали более трети, среди респондентов от 46 лет – только 20%.

В компании также выяснили, что как минимум раз в день ИИ-сервисами пользуется каждый третий россиянин. Чаще всего – для решения повседневных задач и экономии времени.

В то же время 44% опрошенных личной информацией с ИИ не делятся вовсе, указали исследователи.