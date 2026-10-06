Финансовые организации смогут самостоятельно оценить зрелость ИИ-архитектуры по 19 доменам

Финансовые организации активно инвестируют в цифровизацию и ИИ, но единой шкалы, по которой можно оценить достигнутый результат, у рынка до сих пор нет. Ассоциация ФинТех (АФТ) представила AI Digital Index: подход к оценке зрелости ландшафта организаций финансовой отрасли. Он разработан по инициативе и при поддержке «ОТП Банка», согласован Советом архитекторов АФТ. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

В основе подхода три накопительных уровня зрелости ландшафта: от устойчивости к автономности. На первом уровне (Resilient Architecture) архитектура продолжает обеспечивать работу критичных сервисов при отказе отдельных компонентов, а ИИ применяется точечно в отдельных сегментах и пилотах. На втором (Observable & Adaptive Architecture) организация отслеживает состояние систем почти в реальном времени и быстро адаптируется к изменению нагрузки, ИИ при этом остается ассистентом человека. На третьем (Self-Healing & Self-Scaling AI Architecture) большая часть операционных и бизнес-решений делегирована ИИ-агентам в заданных границах и выполняется автономно от человека. Каждый следующий уровень включает требования предыдущего, пропустить этап нельзя.

Первая часть оценки количественная: организация самостоятельно рассчитывает интегральный AI Digital Index из трех составляющих - результат для клиентов и бизнеса, зрелость технологического фундамента, а также скорость и стабильность вывода изменений в промышленную эксплуатацию. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 100 баллов.

Вторая часть оценки качественная: организация заполняет чек-лист по 19 доменам, которые сгруппированы в пять архитектурных слоев – от бизнес-процессов и данных до технологий, безопасности и управления. Для рынка это означает, что он впервые получает не просто индекс, а единую систему координат и общий язык для оценки корпоративной архитектуры и выстраивания цифровых ландшафтов с применением ИИ.

«Зрелость применения ИИ определяется не моделью, а фундаментом, и это хорошо видно в цифрах методологии. На первом уровне зрелости ключевые данные должны быть доступны потребителям не позже следующего дня, а на третьем, где часть решений делегирована мульти-агентным решениям, для критичных сценариев данные нужны почти в реальном времени, не более чем через 15 минут. Так же растет и охват: ИИ должен применяться не менее чем в 10% процессов, где это возможно, на первом уровне и не менее чем в 70% на третьем. Поэтому организации важно видеть не только свой общий уровень, но и конкретные домены, которые его ограничивают: именно с них начинается переход на следующую ступень», – отметила руководитель управления стратегии, исследований и аналитики АФТ Марианна Данилина.

На третьем, стратегическом этапе организации формируют тепловую карту приоритетов и дорожную карту развития – каждый показатель и домен из количественной и качественной оценки получает один из трех статусов: «зона внимания» (отстает от уже достигнутого уровня), «фокус развития» (нужно подтянуть для перехода дальше) или «опора» (уже соответствует цели).

Основой подхода стал опыт самого «ОТП Банка»: методология была апробирована в банке, а затем на ее основе был разработан Стандарт корпоративной архитектуры для организаций формата AI Digital в Совете архитекторов АФТ. По данным организации, был разработан процессный ИИ-агент, который выявляет точки потерь в процессах и оценивает экономический эффект улучшений. При найме специалиста обработка резюме с помощью ИИ сократила затраты времени на 60–70% и вдвое ускорила закрытие позиции.

«Единая модель оценки ИИ-зрелости дает отрасли релевантную систему координат. Организация видит не только свой текущий уровень, но и динамику накопления цифровой зрелости, может сравнивать себя с отраслевыми бенчмарками и осознанно выбирать следующие шаги. У каждой компании будет своя траектория, но архитектурное поле, в котором ее можно измерять, остается единым. Мы имеем возможность отслеживать не только то, насколько цифровой ландшафт сегодня, но и то, насколько последовательно она формирует AI Digital архитектуру завтра», – сказала директор дирекции корпоративной архитектуры «ОТП Банка» Ксения Митрофанова.