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Ассоциация ФинТех и группа «Аренадата» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере конфиденциальных вычислений

Ассоциация ФинТех (АФТ) и ПАО «Группа Аренадата» подписали меморандум о намерениях. Подписание состоялось 6 октября 2026 г. в Москве. Документ подписали генеральный директор АФТ Максим Григорьев и заместитель генерального директора по работе с финансовым сектором ПАО «Группа Аренадата» Дамир Узбеков. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

Меморандум создает основу для сотрудничества в научно-технической сфере и в области развития финансовых и информационных технологий. В числе направлений взаимодействия – конфиденциальные вычисления, работа с агрегированными данными, представляющими взаимный интерес, а также развитие технологий, повышающих конфиденциальность и приватность.

Документ фиксирует намерение ПАО «Группа Аренадата» установить отношения ассоциированного членства в АФТ. Для этого стороны планируют заключить отдельный договор.

«Присоединение к Ассоциации развития финансовых технологий открывает для нас возможность участвовать в профессиональном диалоге о том, какой должна быть современная технологическая инфраструктура финансового рынка. Для группы «Аренадата» особенно важно, что в фокусе сотрудничества находятся конфиденциальные вычисления, защита приватности и работа с агрегированными данными. Вместе с участниками ассоциации мы сможем обмениваться экспертизой, обсуждать практические требования к новым сервисам и участвовать в разработке подходов и стандартов, которые помогут финансовым организациям безопаснее и эффективнее использовать данные. Такое партнерство объединяет технологических разработчиков, рынок и экспертов вокруг общих задач и ускоряет появление востребованных решений», – отметил Дамир Узбеков, заместитель генерального директора по работе с финансовым сектором ПАО «Группа Аренадата».

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«Обеспечение конфиденциальности данных – одно из приоритетных направлений работы финансовых организаций. Поэтому для нас важно, что к диалогу с участниками Ассоциации присоединяется технологическая компания, которая специализируется на таких задачах и имеет практический опыт применения технологий конфиденциальных вычислений. Это позволит участникам напрямую обсуждать возможности новых технологий с разработчиком и проверять идеи на практике – в том числе в формате прототипов и пилотов. Мы рассчитываем, что такой обмен экспертизой поможет быстрее превращать общие подходы в работающие решения для рынка», – сказал Максим Григорьев, генеральный директор Ассоциации ФинТех.

В рамках сотрудничества стороны намерены обмениваться экспертизой и участвовать в разработке направлений, стандартов, проектов и концепций финансовых технологий, а также подходов к их внедрению. Стороны также планируют участвовать в формировании параметров и ограничений новых сервисов и продуктов, обсуждать клиентский путь и проводить консультации. Среди возможных форматов взаимодействия – технологические инициативы, включая прототипирование, совместные мероприятия, совещания и рабочие встречи.

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