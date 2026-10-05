Российская Jira 2.0: лидеры рынка обсудят реальный опыт миграции на EvaConf Enterprise 2026

7 октября 2026 года в Москве пройдет ключевое событие для руководителей и ИТ-экспертов, которые формируют новый стандарт корпоративного ПО в России. Конференция EvaConf Enterprise 2026 станет площадкой для обмена опытом и формирования ценных связей для реализации совместных проектов по импортозамещению Jira, Confluence и Jira Service Management.

Деловая программа ориентирована на тех, кто отвечает за миграцию с зарубежных систем, управляет крупными портфелями проектов или ищет альтернативу зарубежным решениям в условиях требований к on-premise инфраструктуре.

Программа конференции включает в себя такие темы, как:

Цифровая трансформация 2.0: Как объединение систем повысило эффективность и создало экосистему будущего.

Цифровой двойник компании: Прозрачность и согласованность как новый стандарт кросс-функционального взаимодействия.

Также в рамках деловой программы представители крупнейших российских компаний поделятся реальным опытом внедрения решений от EvaTeam. Участники смогут узнать из первых уст, как бизнес успешно заместил зарубежные решения в enterprise-сегменте без остановки текущих проектов и с сохранением всей исторической базы данных. Своими кейсами поделятся:

Представители «Газпромнефть-ЦР» расскажут об использовании единого трекера задач, интегрированного с инструментами по управлению командой и разработкой ИТ-решений;

расскажут об использовании единого трекера задач, интегрированного с инструментами по управлению командой и разработкой ИТ-решений; S7 Airlines раскроет тему построения цифрового конвейера авиакомпании и развитие процессов разработки на базе EvaDev;

раскроет тему построения цифрового конвейера авиакомпании и развитие процессов разработки на базе EvaDev; АО «Гознак» представит кейс, как экосистема EvaDev поменяла подход к разработке;

представит кейс, как экосистема EvaDev поменяла подход к разработке; Setl Group поделится итогами пяти лет управления проектами на базе EvaTeam: от внедрения до оценки зрелости процессов;

поделится итогами пяти лет управления проектами на базе EvaTeam: от внедрения до оценки зрелости процессов; АО «НСИС» представит практический опыт внедрения и эксплуатации EvaTeam;

представит практический опыт внедрения и эксплуатации EvaTeam; Компания РЕД СОФТ выступит с докладом «Один продукт — два взгляда», в котором разберет экосистему EvaTeam одновременно с позиции технологического партнера и заказчика.