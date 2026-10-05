CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Искусственный интеллект
|

Каждый второй российский работодатель позитивно относится к использованию нейросетей при составлении резюме

Больше половины российских работодателей (54%) положительно относятся к использованию нейросетей при подготовке резюме. При этом отношение к ИИ зависит от того, на каком этапе найма его используют соискатели: 51% позитивно относятся к тому, что кандидат может объяснить логику их использования, а 42% не против выполнения тестового задания дома с помощью ИИ. В целом с использованием ИИ со стороны соискателей уже сталкивались 87% российских работодателей, выяснили hh.ru и «Сетка». Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Исследование проведено среди 1200 сотрудников компаний из России, которые за последние шесть месяцев лично участвовали в поиске, оценке или найме новых сотрудников.

Использование технологий само по себе не становится проблемой для работодателя, если кандидат понимает полученный результат и способен его объяснить. Для 51% респондентов положительным сигналом является способность соискателя объяснить логику использования нейросетей. Помощь ИИ при выполнении тестового задания считают приемлемой 42%, а ИИ-подсказки во время онлайн-интервью — 38%.

При этом широкое распространение нейросетей меняет подход российских компаний к оценке кандидатов. Работодатели ориентируются прежде всего на профессиональные навыки, релевантный опыт и результаты работы. Так, почти 28% опрошенных представителей компаний стали задавать больше уточняющих вопросов о логике решений соискателя, 23% — тщательнее сверять информацию из резюме, интервью и открытых источников, а 22% — добавили в интервью вопросы, на которые сложнее ответить с помощью ИИ-заготовки.

Кроме того, работодатели стали чаще проверять реальные кейсы и детали проектов и внимательно следить за поведением кандидата на онлайн-интервью (по 19%), а также просить соискателей во время собеседования в реальном времени решить какую-то задачу (17%). При этом 20% участников исследования сообщили, что распространение ИИ пока никак не изменило их процесс оценки кандидатов.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Доверие к домашним тестовым заданиями сильнее снизилось в крупных компаниях с количеством сотрудников больше 1000 (в 25% случаев представители таких компаний не доверяют тестовым, сделанным дома). Изменения прослеживаются и в разных отраслях: в торговле, транспорте и потребительской сфере рекрутеры чаще сверяют резюме, интервью и открытые источники (29%), тогда как в ИТ, телекоме, медиа, финансах и B2B-сервисах — проверяют реальные кейсы и детали проектов (25%).

Отдельным источником дополнительной информации для рекрутеров становятся социальные сети. Чаще всего аккаунты соискателей в соцсетях проверяют при найме в отрасли торговли, транспорта и потребительских услуг (68%), в государственном, социальном и культурном секторе, а также в отраслях ИТ, медиа, финансов и услуг для бизнеса (по 64%).

«Не все навыки и особенности взаимодействия с коллегами можно увидеть из резюме или проверить с помощью тестового задания. По данным исследования, большинство работодателей (69%) согласны с тем, что соцсети могут давать полезные сигналы о «мягких навыках» и стиле коммуникации человека. По публичному профилю можно составить представление о том, как кандидат взаимодействует с другими людьми, формулирует свои мысли и представляет профессиональный опыт. При этом речь не идет о замене профессиональной оценки — скорее, соцсети могут помочь дополнить картину и лучше понять кандидата», — сказала Юлия Ранн, CEO социальной сети для нетворкинга «Сетка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

SberDevices перевели транспортные закупки на электронные торги и сэкономили около 90 млн рублей

За такое недоразумение мы не платили. В России массовый отказ от мобильного интернета

Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику

РТК-ЦОД разработал ИИ-ассистента для безопасной работы с документами и базами знаний

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес

Хотели сэкономить, а в итоге сожгли деньги. Компании не в силах обуздать расходы на нейросети – смета пухнет, решения нет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще