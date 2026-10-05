Голосовой ИИ-агент Vocamate AI помогает бизнесу не терять лидов

«Проф ИТ» представил голосового ИИ-агента для первичной коммуникации с клиентами на сайте. Виртуальный помощник отдела продажа создан на платформе Vocamate AI по технологии голосового взаимодействия в браузере. С ним можно поговорить голосом прямо на сайте — клиенту достаточно включить микрофон и рассказать о своих задачах, без звонков и заполнения форм, и агент подберет для него подходящее решение. Об этом CNews сообщили представители «Проф ИТ».

Агент Vocamate AI проводит полный цикл работы с входящими запросами клиентов: от первого контакта и выявления потребности до квалификации лида и передачи его менеджеру. Он принимает решения и самостоятельно строит последовательность шагов для достижения цели - оформления заявки.

Агент-консультант ведет свободный диалог и консультирует клиентов по продуктам и услугам на основе базы знаний, понимает нестандартные запросы и учитывает контекст. В диалоге он выясняет, в какой индустрии работает компания и какие процессы необходимо автоматизировать, адаптирует ход разговора и предлагает решения для индустрии и конкретных задач клиента.

После завершения разговора агент передает контакт в отдел продаж вместе со структурированным резюме диалога. Менеджер по продажам получает уже квалифицированный лид с необходимым контекстом и может сразу переходить к предметному общению. Такие ИИ-агенты помогают бизнесу не терять потенциальных клиентов на этапе первого обращения, сокращать время обработки заявок и снижать нагрузку на отдел продаж.

В процессах со строгими требованиями к выполнению регламента можно использовать агентов в рамках гибридной архитектуры. Это позволяет объединить гибкость генеративного ИИ с четким соблюдений процедур в одном бизнес-процессе.

Агентов для продаж можно использовать также в исходящих кампаниях, где они ведут персонализированный диалог, предлагают продукты и оформляют заявки. В результате менеджеры не тратят время на массовый обзвон и фокусируются на переговорах с потенциально заинтересованными клиентами.

«Сегодня агент для сайта становится не просто интерфейсом для общения с компанией, а полноценным участником процесса продаж, который помогает сократить объем рутинной работы менеджеров и сделать первичную коммуникацию с потенциальными клиентами более эффективной. Мы считаем, что именно гибридный подход, сочетающий агентный и классический ИИ окажется разумным компромиссом, позволяющим минимизировать риски при использовании агентов и при этом сохранить высокую эффективность в решении задач клиентов», – сказал Сергей Четвертаков, генеральный директор «Проф ИТ».