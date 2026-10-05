Банк «Синара» выбрал решение «Синтегро консалтинг» для автоматизации отчетности по 577-П

С августа 2026 г. российские кредитные организации начали сдавать новую нерегулярную отчетность по учетно-операционным данным в формате XBRL-CSV 2.0. Для этой задачи нужен новый инструмент, который позволял бы формировать, проверять и выгружать отчетность согласно запросу ЦБ и в соответствии с правилами регулятора. Об этом CNews сообщили представители «Синтегро консалтинг».

Банк «Синара» выбрал «Фабрику XBRL-CSV» 2.0. Решение позволяет: просматривать данные таблиц и редактировать показатели; загружать данные из других систем; загружать данные отчетов из Excel; проводить техническую и бизнес-валидацию; выгружать данные в формат XBRL-CSV 2 на действующей таксономии 6.1.0.10 и на последующих.

Валидация и выгрузка отчетов занимают в программе меньше часа, а заполнение отчета происходит мгновенно.