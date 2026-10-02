Uvatron стал резидентом «Сколково»

Uvatron, российский разработчик автономной платформы управления мультимедиа и ProAV‑инфраструктурой, оформил статус резидента Фонда «Сколково». Компания завершила все необходимые организационные процедуры после прохождения отбора, подтвердив намерение последовательно развивать выбранную стратегию роста и усиливать технологическое направление в сегменте профессиональных аудиовизуальных систем. Об этом CNews сообщили представители Uvatron.

Uvatron развивает автономную российскую платформу управления для автоматизации мультимедиа, ProAV‑оборудования, ИT и инженерной инфраструктуры. Решение предназначено для переговорных и конференц‑залов, учебных аудиторий, ситуационных центров, диспетчерских, медицинских, корпоративных, образовательных и государственных объектов.

Платформа создает единую систему управления для оборудования разных производителей. В состав платформы управления входят контроллеры, сенсорные панели, шлюзы, программное обеспечение и веб‑интерфейсы. Uvatron поддерживает интеграцию с AV, ИT и инженерными системами по распространенным отраслевым протоколам, включая MQTT/MQTTS, Modbus, HTTP/HTTPS, TCP/UDP, RS‑232/422/485, BACnet, KNX и SNMP.

Развитие ProAV‑платформы

Uvatron фокусируется на развитии современных инструментов управления профессиональной AV‑инфраструктурой. Платформа позволяет создавать сценарии работы помещений и оборудования, настраивать пользовательские интерфейсы и объединять устройства в единую систему без привязки к одному производителю.

Ключевые принципы Uvatron — автономность, открытая архитектура и мультивендорная интеграция. Логика системы может выполняться локально, без зависимости от постоянного подключения к интернету и публичным облачным сервисам. Это особенно важно для объектов с повышенными требованиями к информационной безопасности, надежности и контролю над данными.

Визуальная low‑code/no‑code‑среда помогает системным интеграторам быстрее разрабатывать логику и интерфейсы управления, а заказчикам — снизить зависимость от закрытых экосистем и единственного поставщика. Платформа масштабируется от отдельной переговорной или учебной аудитории до комплексных инфраструктурных объектов.

Задачи сотрудничества со «Сколково»

Статус резидента «Сколково» открывает Uvatron дополнительные возможности для развития в российской технологической экосистеме. Компания рассчитывает на взаимодействие с экспертным и профессиональным сообществом, участие в профильных инициативах и расширение диалога с технологическими партнерами, интеграторами и потенциальными инвесторами.

Отдельным направлением станет подготовка к инвестиционному раунду. Для Uvatron это следующий этап реализации ранее выбранной стратегии: масштабирование продуктовой платформы, развитие линейки решений для ProAV‑рынка, усиление партнерской сети и расширение присутствия в проектах, где критичны автономность, безопасность и интеграция оборудования разных производителей.

«Для Uvatron статус резидента “Сколково” — это не формальное достижение, а подтверждение нашей долгосрочной стратегии. Мы развиваем российскую платформу управления для профессиональной AV‑инфраструктуры и видим растущий запрос рынка на автономные, безопасные и открытые решения, не зависящие от облачных и зарубежных систем. Взаимодействие со “Сколково” позволит нам быть ближе к профессиональному технологическому сообществу, активнее развивать партнерства и подготовиться к следующему этапу роста — инвестиционному раунду. Мы рассматриваем его как возможность ускорить развитие платформы, расширить применение наших решений в ProAV‑проектах, укрепить позиции Uvatron на российском рынке и выйти на зарубежные рынки. Наша задача — предлагать заказчикам и интеграторам современную отечественную платформу управления, которая объединяет оборудование разных производителей, работает в локальном контуре и дает полный контроль над инфраструктурой», — отметил Виталий Яловик, CEO и сооснователь Uvatron.