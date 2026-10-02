Ozon: каждый третий россиянин пользуется ИИ ежедневно, но лишь 11% граждан готовы доверять ему полностью

Каждый третий россиянин (32%) пользуется ИИ-сервисами как минимум раз в день. Чаще всего граждане обращаются к ИИ для решения повседневных задач и экономии времени, но вопросами здоровья, финансов и личной жизни предпочитают заниматься самостоятельно. Это показал опрос Ozon, в котором приняли участие более тысячи россиян в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Большинство опрошенных пользуются ИИ регулярно: 37% обращаются к сервисам несколько раз в неделю, еще 32% — ежедневно или чаще. Среди респондентов от 18 до 25 лет доля ежедневных пользователей выше всего — 45%.

Главным преимуществом технологии россияне считают экономию времени — ее отметили 74% опрошенных. Среди других причин — возможность быстрее разбираться в новых темах (52%), принимать решения (49%) и четче формулировать мысли (42%). Для 34% респондентов ценность ИИ заключается в персональных рекомендациях, для 33% — в помощи при выборе товаров и услуг.

Еще один сценарий использования ИИ — помощь в борьбе со стрессом. Его отметили 24% россиян, среди респондентов от 18 до 25 лет — 29%.

Готовность использовать технологию не распространяется на ряд сфер. Чаще всего россияне не готовы доверять ИИ личные и жизненные вопросы — так ответили 35% опрошенных. Еще 34% не стали бы обращаться к ИИ по вопросам здоровья и медицины, треть — при совершении крупных покупок и решении финансовых вопросов (33%), столько же — в вопросах отношений и семьи (33%). Полностью использовать ИИ в любых сферах готовы только 11%.

Главными причинами, которые мешают использовать ИИ в личных целях, стали опасения за конфиденциальность данных и отсутствие необходимости в такой помощи — оба варианта отметили по 30% опрошенных. Еще 21% предпочитают советоваться с реальными людьми, а 16% не доверяют качеству ответов технологии.