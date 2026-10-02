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NF Group: сроки ввода 67% заявленных мощностей ЦОД Московского региона в 2026 г. перенесены

По оценке NF Group, сроки ввода 67% заявленных на 2026 г. коммерческих мощностей ЦОД в Московском регионе перенесены на более поздние периоды. В результате в 2026 г. ожидается ввод около 33% первоначально заявленного объема в Московском регионе. При этом около 80% новых мощностей, заявленных к запуску в 2027 г., составят проекты, перенесенные с 2026 г. Об этом CNews сообщили представители NF Group.

Планы по развитию рынка остаются значительными. На 2027 г. в Московском регионе заявлено более 160 МВт новых коммерческих мощностей, однако около 80% этого объема приходится на проекты, перенесенные с 2026 г. На 2028 г. заявлено и маркетируется еще свыше 260 МВт. Таким образом, существенная часть будущего предложения формируется не за счет новых проектов, а вследствие сдвига сроков уже анонсированных. Показатели отражают общую подведенную мощность проектов.

Перенос сроков происходит на фоне сохраняющегося дефицита свободных мощностей. Если в 2023–2024 гг. ежегодный прирост новых мощностей в Московском регионе составлял порядка 13–15% относительно общей емкости рынка коммерческих ЦОД, то в 2025–2026 гг. показатель снизился до 5–7%. При этом объем неудовлетворенного спроса NF Group оценивает в 200–300 МВт. Особенно сложно найти значительный объем свободных мощностей в одной локации для крупных клиентов.

Основными факторами, сдерживающими реализацию новых ЦОД, остаются ограниченный доступ к энергомощностям, дефицит подходящих площадок и квалифицированных команд, высокая стоимость финансирования, а также увеличение сроков проектирования и подключения объектов. Дополнительным фактором в 2026 г. стали изменения регуляторных требований в части строительства и надежности электроснабжения.

По оценке NF Group, дополнительным фактором роста спроса станет развитие решений на базе искусственного интеллекта: новые проекты уже предусматривают более высокую нагрузку на стойко-место и повышенные требования к энергетической инфраструктуре и системам охлаждения.

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Дмитрий Белоус, руководитель направления ЦОД NF Group: «Сегодня заявленные планы по вводу ЦОД существенно превышают тот объем, который рынок фактически способен реализовать в установленные сроки. Основным ограничением становится уже не отсутствие спроса, а возможность обеспечить проект необходимой энергетической и инженерной инфраструктурой. В результате часть ввода смещается на следующие периоды. При этом дефицит качественных свободных мощностей сохраняется, особенно для крупных заказчиков. Поэтому одним из ключевых вопросов для рынка становится реальная готовность площадок и возможность своевременно обеспечить их энергоснабжение».

На конец 2026 г. общая подведенная мощность российских ЦОД оценивается NF Group примерно в 1,9 ГВт, из которых около 0,9 ГВт приходится на коммерческий сегмент и порядка 1 ГВт – на корпоративные дата-центры. Около 75% мощностей сосредоточено в Московском регионе.

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