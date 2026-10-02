На площадке АФТ успешно завершен пилотный проект по анализу условий финансовых продуктов с применением ИИ

Совместный с Банком России пилотный проект по апробации инструмента анализа условий финансовых продуктов с применением ИИ завершен на площадке «Ассоциации ФинТех» (АФТ). В рамках пилота создавались и тестировались решения на базе ИИ, которые преобразовывали сложные многостраничные договоры в удобную памятку для клиента «На что обратить внимание», содержащую ключевую информацию об условиях и особенностях предоставления услуги. Таким образом, человек получает всю необходимую информацию о продукте, которым хочет воспользоваться, в удобной наглядной форме и не боится пропустить важные условия и исключения, которые мог бы не заметить, самостоятельно изучая многостраничный договор. В рамках пилота гипотеза об эффективности применения ИИ для анализа условий проверялась в четырех основных треках: ипотека, вклад, кредитная карта и КАСКО. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

В пилотном проекте задействовано шесть ИИ-моделей, среди которых Alice AI и YandexGPT Pro (входят в Yandex AI Studio) и GigaChat от Сбербанка. Проект реализован при методологической поддержке Лаборатории клиентского опыта Банка России.

«Этот пилотный проект входит в число наиболее крупных и значимых инициатив на нашей площадке. В рамках работы над созданием удобного продукта и оценкой его эффективности были реализованы три волны экспертного тестирования, а также два масштабных пользовательских тестирования, охвативших свыше 130 тыс. респондентов. Результаты опросов подтвердили, что памятка «На что обратить внимание», созданная с помощью ИИ, достоверно повышает уровень понимания условий сложных финансовых продуктов, при этом 87% участников тестирования положительно оценили появление такого инструмента», – сказал генеральный директор «Ассоциации ФинТех» Максим Григорьев.

Решение о старте пилота на площадке АФТ было принято Наблюдательным советом «Ассоциации ФинТех» 10 ноября 2025 г.



