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МТС запустила сеть LTE в отдаленных малых населенных пунктах Югры

МТС сообщает о расширении LTE-покрытия в отдаленных малых населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа. Благодаря установке нового телеком-оборудования увеличилась емкость сети, а интернет на скорости до 70 Мбит/с стал доступен почти 2,5 тыс. жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС запустили сеть LTE в поселках Большетархово Нижневартовского района, Лыхма Белоярского района, а также деревне Юмас Кондинского района. При этом в поселке Большетархово запустили новую базовую станцию российского производства «Иртея», которая позволяет обеспечить устойчивым интернетом социальные объекты и дорожную инфраструктуру на отдаленных территориях округа.

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В зоне покрытия сети в малых населенных пунктах – жилые дома и ряд учреждений: детские сады, среднеобразовательные школы, больницы, почтовые отделения. Теперь местные жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и образование, пользоваться государственными сервисами, банковскими приложениями, общаться с родственниками и друзьями в интернете через мессенджеры и социальные сети.

«Мы продолжаем закрывать «белые пятна» LTE-покрытия на карте Ханты-Мансийского автономного округа, поскольку качественная связь – это, прежде всего, безопасность и возможность пользоваться жизненно-важными цифровыми сервисами. Более того, обновление сети в малых населенных пунктах позволяет сельчанам пользоваться технологией VoLTE, доступ к которой можно активировать в настройках телефона. С ее появлением местным жителям удобно будет одновременно разговаривать по смартфону и продолжать интернет-сессию. Все это открывает новые возможности для северян, независимо от их места проживания, повышает комфорт и качество жизни», — сказала директор МТС в ХМАО-Югры Ольга Рябченко.

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