CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС запустила 5G во Всеволожске

МТС запустила 5G во Всеволожске. Город стал первым населенным пунктом Ленинградской области, где компания открыла доступ к сети пятого поколения. Она работает на действующих частотах LTE 2100 МГц сразу в нескольких микрорайонах Всеволожска — популярных местах у жителей и гостей 47 региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС приступила к поэтапному запуску 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц на принципе технологической нейтральности в местах наибольшей концентрации абонентов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Во Всеволожске сеть запустили в микрорайонах и исторических зонах Мельничный ручей, Румболово, Котово поле и Уткина Заводь. Обновления охватывают территории вблизи значимых городских объектов — парка Алексеевского, парковой зоны «Державинская», Всеволожского центра культуры и досуга, мемориала «Румболовская гора». Сеть 5G доступна в локациях рядом с ключевыми автодорогами Всеволожского района — Колтушским шоссе и шоссе Дорога жизни.

<p>Алексей Фоменко, «Астра»: Настоящий технологический суверенитет наступит, когда мы перестанем ориентироваться на Microsoft </p>
Алексей Фоменко, «Астра»: Настоящий технологический суверенитет наступит, когда мы перестанем ориентироваться на Microsoft  Импортонезависимость

«Всеволожск — один из крупнейших городов Ленинградской области с активной застройкой и развивающейся социальной инфраструктурой. Появление 5G здесь — важный шаг в технологической трансформации северо-западного региона. Для жителей это означает доступ к новым качественным цифровым сервисам. На первом этапе запуска скорость передачи данных в среднем увеличится на 15-20%, но в перспективе этот показатель может кратно вырасти. Основные преимущества сетей пятого поколения — высокая пропускная способность, энергоэффективность — упростят внедрение передовых решений для бизнеса. Это позволит предприятиям разворачивать индустриальные комплексы: от роботизации производств, интернета вещей до дистанционного управления пространством и развития умных городов. Мы продолжим расширять покрытие 5G на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

11 сентября МТС 2026 г. открыла доступ абонентам в Санкт-Петербурге к гигабитной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц и запустила новый стандарт связи в диапазоне 2100 МГц на действующих частотах LTE. Мобильная сеть со скоростью до 1,5 Гбит/с доступна петербуржцам со смартфонами, поддерживающими 5G, в наиболее популярных и загруженных локациях города: в аэропорту Пулково, на Московском вокзале, на стадионе «Газпром Арена», в ТРЦ «Галерея», на туристических улицах и в центре Кронштадта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла

Россиянам приготовиться. Claude массово блокирует пользователей за использование VPN

Как уместить больше стоек в ЦОД и не получить перегрев

ChatGPT атаковал правительственные сайты США, Канады и Австралии

Российская коммуникационная система для высокопроизводительных вычислений достигла скорости 200 Гбит/с

Подготовлены три сценария развития российской мегакорпорации по производству чипов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще