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Группа «Борлас» fabricaONE.AI зарегистрировала продукт на базе ИИ – Borlas.AI:Verio

Компания «Эдит Про», входящая в группу «Борлас» fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline), зарегистрировала продукт на основе искусственного интеллекта, разработанный для работы с данными финансово-хозяйственной деятельности. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Borlas.AI:Verio предназначен для взаимодействия с учетными данными и профессиональными знаниями на естественном языке и ориентирован на типовые задачи бухгалтерских и финансовых подразделений. Цель разработки Verio – упростить доступ к отчетам, учетным данным и нормативным материалам, сократить объем ручного поиска, а также предоставить специалистам удобный инструмент для решения повседневных профессиональных задач.

Пользователь задает вопрос в привычной рабочей среде, а Borlas.AI:Verio связывает его с доступными учетными данными либо материалами базы знаний.

Borlas.AI:Verio сочетает понимание человеческой речи, работу с фактическими данными учетной системы и поиск информации в базе профессиональных знаний.

Ключевой принцип архитектуры – разделение понимания запроса и выполнения расчетов: искусственный интеллект определяет смысл вопроса, а финансовые показатели рассчитываются детерминировано. Условия запроса можно скорректировать без повторного описания всей задачи, что в свою очередь позволяет обеспечить комплексную проверку и аудируемость полученных результатов.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Эффект от применения решения заключается в сокращении времени на поиск информации и подготовку ответов, усилении контроля за бухгалтерскими и финансовыми данными, а также снижении сопутствующих рисков и трудозатрат.

«Borlas.AI:Verio – это инструмент, который помогает специалисту получать ответы на профессиональные вопросы, используя данные организации и накопленные знания. В продукте используется мультимодальная архитектура, несколько моделей решают отдельные задачи по детализации и обработке запросов. Borlas.AI:Verio позволяет грамотно распределить ответственность, обеспечить последовательное выполнение операций без потери смысла и искажения первоначального запроса. Мы разработали обучающие материалы, отражающие профессиональную терминологию, пользовательские формулировки, независимые примеры для проверки моделей. Все это позволяет нам совершенствовать продукт, полезный для бизнеса. Регистрация интеллектуальных прав – важный этап развития продукта», – отметил директор дивизиона бизнес-приложений группы «Борлас» Дмитрий Кичко.

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