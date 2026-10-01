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«Ростелеком» в Свердловской области заключил соглашение с застройщиком «Философия Идеалистов»

«Ростелеком» и специализированный застройщик «Философия Идеалистов на Жуковского» в Екатеринбурге подписали соглашение о партнерстве. В планах сторон — дальнейшая цифровизация многоквартирных домов и дворовых территорий в Свердловской области на базе высокоскоростного оптического интернета и цифрового сервиса «Ростелеком Ключ». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Документ подписали директор по работе с массовым сегментом региона «Восток» телеком-оператора Александр Бойкиня и генеральный директор «Философии Идеалистов на Жуковского» Владимир Борисов.

Компании сотрудничают с 2025 г., и больше 120 семей в Екатеринбурге уже пользуются решениями от «Ростелеком Ключ». Новоселы с помощью единого приложения на своих девайсах дистанционно открывают двери в подъезд и благодаря камерам видеонаблюдения присматривают за территорией во дворе, а также за обстановкой внутри жилья.

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников
Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников Цифровизация

Евгения Варняга, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «Сегодня недостаточно просто установить оборудование — важно создать среду, в которой технологии работают на комфорт и безопасность людей. Платформа “Ростелеком Ключ” — это не набор отдельных инструментов, а единая цифровая нить, которая связывает все элементы умного жилья. Мы стремимся к тому, чтобы новые объекты становились частью продуманной экосистемы, где решения масштабируются и адаптируются под специфику района, инфраструктуры и запросов населения. Именно в партнерстве с девелоперами мы можем закладывать такие стандарты уже на этапе проектирования».

Владимир Борисов, генеральный директор «Философии Идеалистов на Жуковского»: «Для нас сотрудничество с “Ростелекомом” — это проектирование инфраструктуры с учетом цифровых сервисов, которые отличаются своей надежностью и бесшовной интеграцией. Мы хотим, чтобы технологии не появлялись в доме как надстройка, а становились естественной частью пространства: от умных домофонов и видеонаблюдения до автоматизированных систем учета коммунальных ресурсов. Такой подход усиливает привлекательность наших проектов и делает их по-настоящему современными и удобными как для жильцов, так и для управляющих компаний. В этом и заключается наша философия: дом — это не просто квадратные метры, а продуманная, технологичная и комфортная среда».

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