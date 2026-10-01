Navicon и «Бизнес Технологии» заключили партнерское соглашение по Global ERP

Системный интегратор Navicon и компания «Бизнес Технологии», разработчик системы Global ERP, объявили о заключении партнерского соглашения. Благодаря этому Navicon включил в свой продуктовый портфель Global ERP. Об этом CNews сообщили представители «Бизнес Технологий».

В основе Global ERP лежит классическая трехзвенная модель, адаптированная под современные требования для управления крупными предприятиями. Система работает на PostgreSQL и совместима с AstraLinux, что закрывает для наших заказчиков вопросы соответствия требованиям к критической информационной инфраструктуре (КИИ) и задачам импортозамещения. Global ERP, а также программные продукты, созданные на его основе, включены в реестр российского программного обеспечения.

Реальный потенциал решения подтверждают завершенные и текущие внедрения: в «ФосАгро» система заменила Oracle EBS — с января 2026 г. в промышленной эксплуатации находятся контуры производства, сбыта и себестоимости; в «Сургутнефтегазе» Global ERP заменяет SAP — проект стартовал в 2022 г., а к 2026 г. в Global ERP осуществляется учет основных фондов, планирование закупок и учет материалов, учет договоров, казначейство и другие процессы.

В мае 2026 г. на ЦИПР «Бизнес Технологии» подписали трехстороннее соглашение с «ФосАгро» и «Салютом для бизнеса» (Сбербанк) об интеграции генеративного ИИ в платформу.

Данное партнерство означает доступ к проверенному инструменту импортозамещения ERP-систем. Navicon сможет предлагать своим клиентам решение с реальным опытом замены Oracle EBS и SAP на крупных промышленных предприятиях, отвечающее требованиям к КИИ. Это особенно актуально для компаний, которые выбирают, на какую платформу переходить с ушедших зарубежных систем, и хотят опираться на решение с подтвержденными внедрениями.

Партнерство было заключено в начале сентября в Санкт-Петербурге. Сейчас команда Navicon проходит обучение по продукту, и уже в ближайшее время стороны рассчитывают приступить к совместному участию в проектах внедрения Global ERP.

«С уходом зарубежных вендоров на рынке отечественных ERP осталось не так много по-настоящему сильных альтернатив. Global ERP предлагает комплексное решение, проверенное реальными внедрениями, и, без сомнения, является одним из серьезных вариантов для импортозамещения зарубежных систем», — сказал Павел Туровец, руководитель департамента ERP Navicon.

Партнерство с Navicon открывает новые возможности для дальнейшего развития партнерской экосистемы Global ERP. Мы высоко оцениваем экспертизу Navicon в области создания, внедрения и сопровождения ERP-систем и готовы объединить наши компетенции для реализации крупных проектов по внедрению Global ERP. Наша общая задача — способствовать повышению эффективности и производительности ведущих российских предприятий. Уверены, что при необходимости совместная экспертиза позволит нам обеспечить заказчикам оперативный и качественный переход с решений зарубежных поставщиков на Global ERP, — сказал Дмитрий Аникин, директор по развитию системы Global ERP компании «Бизнес Технологии».