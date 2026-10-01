Ippon: бизнес переходит на более мощные системы бесперебойного питания

Российский бизнес наращивает мощность заказываемых источников бесперебойного питания (ИБП). По оценке Ippon, тренд на «тяжелые» решения — от 100–200 кВт до мегаваттных кластеров — говорит об увеличении цифр в спецификациях, а также о смене архитектурного подхода к резервному питанию в целом. Об этом CNews сообщил представитель Ippon.

Среднее энергопотребление на серверную стойку сегодня достигает около 12 кВт и это значение продолжает расти из года в год. На текущий период средняя мощность используемых ИБП варьируется от 30 до 60 кВт.

Такую динамику можно связать с несколькими факторами: активным строительством новых локальных ЦОДов, внедрением ИИ-нагрузок, цифровизацией бизнес-процессов, ужесточением требований к надежности инфраструктуры, проблемами в энергосетях, климатической нагрузкой на системы охлаждения и импортозамещением оборудования.

Одновременно меняется сама модель эксплуатации. Компании ограничивают штат технического персонала, и обслуживать несколько крупных ИБП проще и дешевле, чем множество мелких локальных решений. Бизнес все чаще считает совокупную стоимость владения (TCO) и переходит от последовательного резервирования к избыточному.

Отдельная задача — управление распределенной нагрузкой. Когда питание завязано на множество стоечных ИБП, сложнее контролировать асимметрию фаз и переходные процессы в сети. Централизованное решение с единым контроллером и общим статическим байпасом позволяет управлять нагрузкой как единой системой: оно гасит переходные процессы за миллисекунды и не дает сбоям распространяться по цепочке оборудования. К таким решениям в портфеле Ippon относятся модели Innova RT II мощностью 6 и 10 кВт, а также трехфазные ИБП линейки Unity 3:3 мощностью 10 и 20 кВА.

«Компания Ippon в этом году перестроила свою работу с конечными заказчиками, а именно обновила коммерческую команду и добавила в структуру менеджеров по работе с конечными клиентами. Мы оказываем техническую поддержку клиентам, помогая подобрать корректное решение. Ряд инфраструктурных, в первую очередь, заказчиков предпочитают отказываться от привычной распределенной структуры и выбирают консолидацию нагрузки. Это действительно позволяет сэкономить на контроле за оборудованием, однако не для всех сфер деятельности это возможно. Особенно это касается старых исторических зданий, где консолидация непременно повлечет за собой ремонт и тяжелые согласования реконструкции коммерческих объектов. Нюансов при подборе 3 фазных решений множество и наша компания предпочитает подходить к решению скрупулезно, что позволяет нам предусмотреть все варианты решения сложной задачи под звездочкой», — сказала Кристина Вишневецкая, коммерческий директор Ippon.