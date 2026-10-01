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«ИксКар» внедрил технологии 2ГИС для выхода на рынок Москвы

Федеральный агрегатор такси «ИксКар» интегрировал в свое приложение технологии 2ГИС. Водители пользуются точной навигацией, актуальными картами и умной маршрутизацией без переключения на сторонние сервисы. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

«ИксКар» — федеральный агрегатор такси. В 2025 г. он начал выходить на рынок Москвы и Московской области. Чтобы обеспечить стабильное качество поездок и соответствовать уровню крупнейших игроков рынка, компания решила обновить технологический стек: внедрить единые карту и поиск, точное назначение машины, предсказуемые маршруты и встроенную навигацию.

«ИксКар» внедрил комплекс API-сервисов 2ГИС, который покрывает ключевые сценарии на дорогах. Интеграция с картами позволяет визуализировать поездку в реальном времени, API навигации строит маршруты с учетом пробок, а расчет матрицы расстояний помогает подбирать ближайшую машину к клиенту. Отдельное внимание компания уделила качеству трекинга: технология привязки к дорожной сети корректирует GPS-сигнал, поэтому путь такси на карте соответствует реальности.

Для мобильных приложений — водительского и клиентского — «ИксКар» использует набор разработки (SDK)2ГИС. Теперь водители могут прокладывать маршруты и двигаться по навигации в одном приложении, без перехода в сторонние сервисы.

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«Для выхода в Москву нам было важно обеспечить высокий уровень сервиса. Комплексное решение 2ГИС позволило реализовать точную маршрутизацию и соответствовать ожиданиям пользователей. Пассажиры получают предсказуемое время подачи и точное назначение машины, а водители — удобный инструмент, который закрывает все сценарии поездки. Технологичное водительское приложение стало для нас важным фактором роста — сегодня мы выполнили уже более 3 млн поездок», — отметил Максим Именинник, основатель агрегатора такси «ИксКар».

«Для такси-агрегаторов точность данных — это не про картинку на экране, а про скорость подачи машины и стоимость поездки. Наши API позволяют строить маршруты с учетом дорожной обстановки и подбирать ближайшую машину за секунды, а интеграция занимает дни, а не месяцы. Мы уже обеспечиваем навигацией сервисы такси, каршеринга и доставки в России и за рубежом, и этот опыт помогает новым партнерам быстрее выводить на рынок свои решения», — сказал Максим Шмаков, менеджер по сопровождению клиентов в 2ГИС.

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