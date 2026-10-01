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Главгосэкспертиза запустила опытную эксплуатацию ИИ-ассистента для анализа проектной документации

Главгосэкспертиза России сообщила о начале опытной эксплуатации ИИ-ассистента эксперта, который на базе больших языковых моделей анализирует комплекты проектной документации ещё до начала экспертизы. Сервис выявляет потенциальные нарушения, пробелы в документах и формирует для специалиста предварительный отчет по направлениям проверки.

Отраслевой Центр инженерии данных и технологий искусственного интеллекта (ЦДИ) создан по поручению Правительства России на базе Главгосэкспертизы России. Структурное подразделение приступило к работе 1 июня. Одним из его первых решений стало развертывание закрытого контура для ИИ-сервисов, позволяющего обрабатывать производственную и рабочую информацию без риска передачи данных во внешние публичные системы.

«Закрытый контур позволяет работать с производственной, с рабочей информацией без риска утечки наружу. Многие организации начинают внедрять искусственный интеллект в свою деятельность, но при этом пользуются открытыми моделями, открытыми системами, не понимая, что вся та информация, которая передается в сервисы искусственного интеллекта, утекает наружу. Для нас это недопустимо», – сказал руководитель Центра инженерии данных и технологий искусственного интеллекта Главгосэкспертизы России Александр Перепелица.

ЦДИ начал с обучения сотрудников и формирования внутреннего спроса на ИИ-инструменты, после чего перешел к разработке и внедрению прикладных сервисов. В фокусе – не замена эксперта, а цифровизация его знаний, сокращение доли рутинных операций и повышение качества аналитической работы.

Ключевой разработкой стал ИИ-ассистент эксперта, который проходит опытную эксплуатацию. Сервис подключается к работе еще до назначения ведущего эксперта: после заключения договора он анализирует комплект проектной документации с использованием большой языковой модели и специализированных запросов, сформированных самими экспертами Главгосэкспертизы.

По итогам анализа система готовит структурированный отчет: выявляет потенциальные нарушения, указывает, на какие разделы документации следует обратить внимание, какие сведения отсутствуют и какие решения соответствуют установленным нормам. Таким образом, к началу непосредственной экспертизы специалист получает предварительную аналитическую основу для дальнейшей работы.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Другой ИИ-инструмент автоматизирует подготовку материалов к совещаниям по объектам экспертизы. Сервис собирает данные из связанных информационных систем, формирует текстовые описания объектов и динамики прохождения экспертизы, а также прогнозирует соблюдение сроков устранения замечаний. Если раньше на сбор такой информации уходило несколько часов, то теперь подготовка занимает несколько минут и выполняется буквально за два клика.

Отдельный пример практического внедрения ИИ – сервис выявления признаков реконструкции на основании технических актов. Он был создан непосредственно экспертами с применением инструментов программирования на базе ИИ. Решение помогает определить случаи, когда объект заявлен на капитальный ремонт, но фактически предполагает реконструкцию, требующую иной процедуры и комплекта документов. Ранее для такой проверки экспертам приходилось вручную изучать многостраничные технические акты с таблицами и мелким текстом; теперь признаки реконструкции выявляются за несколько секунд.

Важной частью стратегии является развитие ИИ-хаба для отрасли. Главгосэкспертиза предоставляет доступ к своим большим языковым моделям, инструментам и разрабатываемым сервисам Минстрою России и подведомственным ему организациям через закрытые каналы связи. По словам Александра Перепелицы, такой подход обеспечивает не только внедрение ИИ внутри одного учреждения, но и выравнивание цифровой зрелости участников строительной отрасли.

По мнению руководителя ЦДИ, ИИ-технологии позволяют кратно повышать производительность, высвобождать время экспертов для профессиональной интеллектуальной работы и повышать качество управления проектами. В конечном счете развитие защищенных интеллектуальных сервисов в экспертизе направлено на распространение передовых практик на этапы до и после экспертизы, а также на сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла – одну из ключевых задач национальных проектов.

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