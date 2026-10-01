«Дикси» внедрила собственное решение DixyStaff для управления ежедневными операциями магазинов

Розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») внедрила DixyStaff – цифровой контур работы магазина, который охватывает все ежедневные операции в торговых точках c возможностью управления ими через приложение для сотрудников. Новое решение позволяет повысить эффективность управления торговыми точками, упростить и систематизировать операционные и административные процессы для сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Приложение DixyStaff было разработано технологической командой «Дикси» несколько лет назад для терминалов сбора данных (ТСД) сотрудников на замену существующей платформы инвентаризации. В последние годы функционал приложения поэтапно расширялся, сначала на смежные операции (контроль информации о товарах, ценниках, списаний), затем появилась возможность управлять сквозным товарным циклом (приемкой, возвратами, перемещениями товаров и др.). Параллельно в приложении развивался слой организации работы магазина: задачи, чек-листы, заявки, фото- и видеофиксация, коммуникации и сервисы для сотрудников.

В настоящее время это решение внедрено во всех магазинах розничной сети.

Также с 2025 г. «Дикси» начала внедрять в приложении DixyStaff функционал мобильного рабочего места (МРМ): инструменты управляющего, аналитику, панель ассистентов. Приложение будет подсказывать, что требует первоочередного внимания: незавершенная приемка, проблема с наличием товара, задачи по кассам и т.д.

Игорь Цвигун, директор по информационным технологиям розничной сети «Дикси»: «DixyStaff появился как инструмент инвентаризации и за несколько лет превратился в продукт, который поддерживает ключевые процессы магазина: движение товара, работу с ценой, контроль, учет запасов, управление задачами и сервисы сотрудников. Следующая задача — сделать этот контур управляемой и масштабируемой основой для полноценного мобильного помощника руководителя».