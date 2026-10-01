CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Внедрения
|

«Дикси» внедрила собственное решение DixyStaff для управления ежедневными операциями магазинов

Розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») внедрила DixyStaff – цифровой контур работы магазина, который охватывает все ежедневные операции в торговых точках c возможностью управления ими через приложение для сотрудников. Новое решение позволяет повысить эффективность управления торговыми точками, упростить и систематизировать операционные и административные процессы для сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Приложение DixyStaff было разработано технологической командой «Дикси» несколько лет назад для терминалов сбора данных (ТСД) сотрудников на замену существующей платформы инвентаризации. В последние годы функционал приложения поэтапно расширялся, сначала на смежные операции (контроль информации о товарах, ценниках, списаний), затем появилась возможность управлять сквозным товарным циклом (приемкой, возвратами, перемещениями товаров и др.). Параллельно в приложении развивался слой организации работы магазина: задачи, чек-листы, заявки, фото- и видеофиксация, коммуникации и сервисы для сотрудников.

В настоящее время это решение внедрено во всех магазинах розничной сети.

Как внедрить безопасную автоматизацию на основе искусственного интеллекта
Как внедрить безопасную автоматизацию на основе искусственного интеллекта Цифровизация

Также с 2025 г. «Дикси» начала внедрять в приложении DixyStaff функционал мобильного рабочего места (МРМ): инструменты управляющего, аналитику, панель ассистентов. Приложение будет подсказывать, что требует первоочередного внимания: незавершенная приемка, проблема с наличием товара, задачи по кассам и т.д.

Игорь Цвигун, директор по информационным технологиям розничной сети «Дикси»: «DixyStaff появился как инструмент инвентаризации и за несколько лет превратился в продукт, который поддерживает ключевые процессы магазина: движение товара, работу с ценой, контроль, учет запасов, управление задачами и сервисы сотрудников. Следующая задача — сделать этот контур управляемой и масштабируемой основой для полноценного мобильного помощника руководителя».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла

Подготовлены три сценария развития российской мегакорпорации по производству чипов

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

Россияне массово отказываются от браузеров Chrome, Opera и Safari

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Больше никакой Америки. Европа создаст суверенную платежную систему на замену Visa и Mastercard

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще