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В РТУ МИРЭА открыли «Чистые лаборатории»: как рождаются микроэлектронные устройства

В Передовой инженерной школе СВЧ-электроники РТУ МИРЭА запустили новые современные научно-образовательные лаборатории, работа в которых позволяет максимально приблизить процесс обучения к производственным условиям. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

В РТУ МИРЭА состоялся практический запуск образовательного процесса в Научно-учебном комплексе «Чистые производственные помещения» (ЧПП). Студенты ПИШ СВЧ-электроники получили возможность работать с высокоточным оборудованием, что станет для них важным шагом в профессию ведь теперь у них появилась возможность увидеть своими глазами, как создаются устройства, требующие стерильной чистоты.

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ЧПП — это особая среда, где воздух очищается от мельчайших частиц пыли, способных испортить микрочипы. Попадая сюда, студенты погружаются в реальные условия высокотехнологичного производства, где точность и чистота решают все.. Обучение построено по принципу интенсивного погружения: сначала студенты изучили физику процессов и правила безопасности, а затем под руководством профессора кафедры передовых технологий, д.т.н. А.Г. Мустафаева приступили к практике — работали с приборами СВЧ-техники и зондовой станцией — устройствами для точных измерений параметров электронных компонентов.

«Мы впервые запустили образовательный процесс в чистых производственных помещениях. Это важный этап в подготовке специалистов в области микроэлектроники и радиотехники: обучающиеся получили уникальную возможность самостоятельно работать с реальным оборудованием, что позволяет им закрепить теорию на практике и понять, как устроена современная инженерия изнутри», — сказал директор Передовой инженерной школы СВЧ-электроники Алексей Пашков. — Запуск ЧПП — не просто открытие новой аудитории, а внедрение нового подхода к обучению: вместо абстрактных задач студенты сразу работают над реальными производственными вызовами. Работа на зондовой станции требует ювелирной точности и понимания физических процессов, что развивает не только практические навыки, но и инженерное мышление. Такой формат готовит инженеров, способных с первых дней работать на передовых предприятиях микроэлектронной отрасли».

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